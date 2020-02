Familias Sandinistas de Ometepe caminan por la paz y no violencia

Foto: TN8

Decir "NO" a la violencia contra la mujer fue el principal objetivo de la caminata que se realizó en la comunidad de Balgüe, ubicada a 12 kilómetros del municipio de Altagracia, en la bella isla de Ometepe, con el lema "aquí nos ilumina un sol que no declina", familias sandinistas de esta comunidad se manifestaron por la paz, el respeto y la no violencia.

La caminata partió desde el Instituto Jaime Marza hacia la cancha deportiva en donde se realizó un pequeño acto conmemorativo, hombres, mujeres y niños participaron con compromiso y convicción revolucionaria.

También en el municipio de Moyogalpa se realizó una colorida caminata que partió desde las inmediaciones del puerto de Moyogalpa hacia la cancha deportiva de la localidad, expresiones culturales y mucha alegría fueron parte de esta actividad sandinista que concentró a toda la militancia roja y negra.

Durante el recorrido los militantes mencionaron porque decidieron caminar bajo ese sol de victorias y que no declina.

"Vine a la caminata porque solo este gobierno ha sido capaz de ayudar a los pobres, es el único gobierno que se preocupa por el pueblo, gracias a muchos proyectos hemos logrado salir adelante y ver restituido nuestros derechos, caminamos porque no queremos ver a un gobierno dictatorial como el de los Somoza", mencionó Tamara Mora, militante sandinista de Moyogalpa.

Como parte de la campaña de la no violencia contra la mujer el gobierno municipal presidido por la alcaldesa moyogalpina Estela Centeno, organizó un encuentro amistoso entre la selección de fútbol de éste municipio y la selección de veteranos de la hermana república de Costa Rica, el amistoso deportivo se realizó como símbolo de la unión y hermandad entre el pueblo nicaragüense y costarricense, al final el equipo de Moyogalpa obtuvo la victoria tras haber conseguido un marcador de cinco goles por cero, posteriormente ambos equipos participaron en la caminata que recorrió las principales calles de la municipalidad isleña.