Rinden homenaje a militante sandinista en Nueva Segovia

Foto: TN8

A siete años de su partida física el Gobierno Municipal y la conducción política del FSLN rindieron homenaje al militante Sandinista Mauricio Medina Suárez, reconocido como un hombre visionario y destacado por su entrega y ejemplo en el trabajo político-social en Nueva Segovia.

El acto político-cultural, que contó con la presencia de su hija Naisa Valencia Medina, Rosa Casco viuda de Medina, ciudadanos y el cuadro de Danza de Casa de la Cultura Augusto C. Sandino, fue realizado en la glorieta del bonito parque jardín 16 de Julio.





"Porque sus principios e ideales están aquí con nosotros presente en todos los triunfos y luchas del pueblo nicaragüense y el Frente Sandinista, para seguir avanzando en el camino hacia el desarrollo", dijo Octavio Álvarez, representante de Gobierno Revolucionario en Nueva Segovia.

Maxwell Urcuyo, secretario político municipal en Ocotal, recordó que Mauricio fue mentor de niños y adolescentes en el campo de la cultura, fue un enérgico radio aficionado, un hombre alegre, dinámico, comprometido con las causas sociales.

"Su sueño era ver una Nicaragua con mejor educación y salud gratuita, con mejores carreteras, programas en beneficio de la mujer y la niñez y es precisamente lo que hoy estamos viviendo, hoy se materializan esos sueños de Mauricio", expresó Maxwell Urcuyo.

Agradecida por el homenaje a su padre, la joven Naisa Medina expresó, “es un poco difícil hablar y como diría mi padre se me llena el pecho de orgullo, al saber que después de 7 años le siguen recordando y diciendo Mauricio presente, presente, presente”.

Naisa Valencia recordó que su padre fue una gran persona en su vida, un gran compañero, amigo y esposo, revolucionario, “uno de los mejores militantes sandinista que he conocido, su lucha no fue en vano, me enseñó hasta donde pudo y me encantaría haber sido como él, me siento súper orgullosa de mi padre y estoy agradecida con todas la personas que le quisieron y le recuerdan”, subrayó.