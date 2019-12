Montas de toros acompañan las festividades de Fin de Año en Matiguás

Foto: TN8

Temerarios montadores de toros de todos los puntos del territorio nacional se dieron cita en la barrera instalada en el campo de feria de Matiguás, lugar donde iniciaron oficialmente este domingo las festividades de celebración de fin de año.

Armados de mucho valor, los competidores demostraron sus destrezas sobre el lomo de bravas bestias, quienes a su vez, no dudaron en hacer caer a los competidores en pocos momentos.

Tanto los espectadores acostumbrados a ese tipo de eventos, como a los aficionados, disfrutaron de un espectáculo cargado de emoción y suspenso.

Marcos Orozco con 52 años, recordó que desde que tiene memoria, los toros han sido una actividad intrínseca a la celebración de las diferentes festividades en Matiguás.

Participación de los pobladores

Asimismo, Carlos Matus, dijo que participa con su hijo mayor. “A nosotros nos gusta la montadera, los chinamos, por eso que siempre venimos”, agregó.

“Este día estamos en la Roza del Camino y nos venimos para acá porque todos los años vengo con mis hijos y vamos también a celebrar en familias la venida del año nuevo, a ver qué tal las corridas”, expuso Yamil Martínez.

El joven padre de familia, que dijo ser descendiente de una familia chontaleña y tener a las corridas en la sangre, aseguró también que las festividades se han desarrollado con mucha tranquilidad y espera que continúen así durante el tiempo que falta.

Aracely Pérez opinó que las corridas, como muchas otras actividades hoy en día, pueden ser desarrolladas por hombres y mujeres en igual medida. “Todo es que le guste a uno esto, (el rodeo es) buenísimo, nunca he montado porque siempre está un poquito de temor, pero me gusta observar, me gusta que el toro sea bueno”, expresó.

“Me gusta que el toro corra, que golpee, porque sino para mí no es un toro bueno”, formuló Pérez.