La película "Avatar" podría volver a ser la película más taquillera de la historia tras un reestreno este viernes en los cines de China, donde ha recaudado en su primer día más de 3,5 millones de dólares con los que superaría a "Avengers: Endgame" (2019), actual poseedora del título.

"Avengers: Endgame", la película llamada a culminar por todo lo alto una década de narración entrelazada sobre las historias de los cómics de Marvel, alcanzó en 2019 los 2.790,2 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, una cifra con la que se impuso a los 2.789,7 millones que logró "Avatar" en 2009.

Pero 18 meses después, la superproducción de 2009 ha vuelto a estrenarse en China, donde el público está acudiendo en masa a los cines tras la relajación de las medidas de confinamiento por el coronavirus.

Los resultados de la recaudación en taquilla no se conocerán hasta que termine el fin de semana, pero medios especializados en la industria como Deadline estiman que podrían superar los 5,8 millones durante el sábado.

Foto: La superproducción de 2009 ha vuelto a estrenarse en China/Referencia

La marca se refiere a términos absolutos de taquilla y no tiene en consideración la variación de precios con el paso del tiempo ni los sucesivos reestrenos de una misma cinta.

Esperanza

Por ejemplo, en la clasificación de películas más taquilleras contando la inflación, un dato que permite una comparación más ajustada entre filmes de diferentes épocas, 'Gone with the Wind' (1939) encabeza este listado en EE.UU. y Canadá con 'Avengers: Endgame' en el decimosexto lugar, según el portal especializado Box Office Mojo.

En 2019, James Cameron aseguró que se sintió esperanzado cuando la película 'Avengers: Endgame' se proclamó como la más taquillera de la historia, arrebatando el récord a su propia cinta.

'Me da mucha esperanza, es una prueba demostrable de que la gente seguirá acudiendo a los cines', dijo mientras trabajaba en dos secuelas de 'Avatar' que se podrán ver a partir de 2022. EFE