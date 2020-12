Podcast: Mejores Series de 2020 según Echados Viendo Tele - Parte 1

Foto: Persona viendo tv en una sala / GETTY

Llegar a final de año significa tiempo para reflexionar, para empezar a echar la vista hacia atrás y valorar lo bueno y lo malo (sobre todo en este desastroso 2020). Sin embargo hay alegrías que vale la pena exaltar, tales como las Mejores Series que nos deja el año.

Obviamente todo ranking está basado en la subjetividad y opinión personal, sin embargo yo, Rafael Lechado, he venido tratando de anualmente venirme reforzando en cuanto a la construcción de un criterio seriéfilo que no tenga mucho que envidiar a los grandes de la industria, porque soy alguien dedicado a estudiar y analizar todo este entorno del entretenimiento.

Lee también: El Inkafest de Perú premia a las "cholitas" escaladoras de Bolivia

Es mi pasión, así como es el podcasting.

Con eso dicho, comenzamos con la Parte 1 de lo que son las Mejores Series 2020, del puesto 8 al número 5.

8- Perry Mason (HBO)

Una serie de HBO de estilo thriller noir, invitó a una investigación de un crimen atroz contra un bebé, pero a la vez nos fue mostrando facetas muy interesantes de su protagonista, así como del ambiente oscuro y lóbrego que rodeaba a un EEUU de época.

El argumento de Perry Mason se fue desenvolviendo de forma satisfactoria, sumado a un original score excelente, y aunque tiene uno que otro elemento que tal vez pudieron mejorar, no dejó de ser una grata sorpresa y una serie que fue de menos a más, por lo que ahora espero ansiosamente su Temporada 2.

7- I Know This Much Is True (HBO)

Esta miniserie trastoca el corazón y el alma como pocas. No es un melodrama, sino un retrato bastante agravado de lo que es el la vida de unos gemelos que desde su infancia estuvieron envueltos en la desgracia.

De alguna manera más "meta", o general, puede verse a I Know This Much Is True como una oda a la desesperanza, así como a la lucha constante de sobrellevar los duros golpes de la vida; todo esto con una interpretación simplemente asombrosa de Mark Ruffalo.

6- Queen's Gambit (Netflix)

No hay nada mejor que las sorpresas que generan una sonrisa en el rostro. Así es que Queen's Gambit, o Gambito de Dama, una miniserie con una protagonista filosísima con su performance brillante.

Quién creería que una historia sobre una jugadora de ajedrez pudiera ser tan universal, pues esta miniserie demuestra que se puede. Además cuenta con grandes niveles de producción, diseño de interiores, vestuario, dirección y fotografía.

5: We Are Who We Are (HBO)

Luca Guadagnino hace un trabajo excepcional en meternos en la vida de adolescentes norteamericanos en un poblado italiano, una base militar para ser más exactos, pero estos son apenas toques que giran alrededor de la vida de dos protagonistas sorprendentes.

Actuaciones potentes y audaces en un grupo de adolescentes que pareciera que las cámaras los sigue en su vida real, así como uno que otro aspecto etéreo y una música hermosísima, provoca que We Are Who We Are, aunque no es una serie para todo público, sí es una de las más extraordinarias del año.

Esperá la Parte 2

La próxima semana, exactamente el lunes 21 de diciembre, estaremos publicando en el Podcast Echados Viendo Tele la Parte 2, para que te suscribás desde tu plataforma favorita para escuchar podcasts.