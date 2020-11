Aquí el tráiler del nuevo especial navideño de Mariah Carey / Tónica

En 1994, Mariah Carey lanzó el sencillo “All I Want for Christmas Is You“, que desde entonces se volvió en uno de los referentes musicales navideños en todo el planeta.

Debido al éxito de la canción y que hasta el 2017 había acumulado más de 60 millones de dólares en regalías es que a Mariah se le conoce como "La reina de la Navidad"... un apodo que ratifica año con año.

Consciente de que desde entonces su nombre es un must en el área musical de las fiestas de fin de año y sabiendo que en plena pandemia necesitamos alegría y esperanza, la cantante preparó el especial “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”, que se estrena este 4 de diciembre por Apple TV+.

Checa aquí, en exclusiva, el primer tráiler de “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”:

El especial incluirá a varios invitados especiales como Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Billy Eichner y Jermaine Dupri, entre muchos otros.

En la mini-historia que cuenta el especial, el planeta vive una crisis de alegría navideña. Sin embargo, el Polo Norte sabe que solo una persona la puede resolver: Mariah Carey, la gran amiga de Santa.

Combinando actuaciones musicales, increíbles bailes y una innovadora animación, la llamada "Reina de la Navidad” entrará en acción para crear una festividad espectacular que traerá alegría al mundo entero.