Podcast: La nueva juventud en We Are Who We Are

Foto: Imagen de la serie We Are Who We Are / HBO

La modernidad en el mundo de las series de tv exige que sus contenidos sean más audaces, distintos, con incluso nuevos lenguajes cinematográficos. We Are Who We Are es uno de esos exponentes, serie de HBO escrita y dirigida por el gran Luca Guadagnino.

El cineasta italiano es reconocido por haber hecho la película Call Me By Your Name así como el remake de Suspiria, además de estar involucrado en otros proyectos bastante interesantes.

Ahora en esta serie (que todavía es incierto si tendrá una segunda temporada, aunque es poco probable), nos lleva a un verano italiano, a una serie de recuerdos de una juventud perdida más no desdichada, al contrario: en busca de nuevos horizontes mentales, aferrando a forjar identidades desde su propia sexualidad o definición de género.

Desarrollo

Fraser es un adolescente que se muda con su mamá Sarah y la esposa de ésta, Maggie, a una base militar en Italia. Sarah fue ascendida de cargo y por ello llegan a un coqueto pueblo italiano, cerca de la playa, con un sol radiante que da color a todo lo que impregna.

Ahí conoce a Caitlin, una joven afroamericana que también vive en esta ciudadela alrededor de la base militar, y con quien comienza una de las relaciones de amistad, amor, fraternidad y comprensión más bellas que se ha visto en la televisión de los últimos años.

Estos dos juntos poseen una química muy difícil de descifrar, casi tan enigmática como algunas decisiones de la dirección, edición y montaje que tiene esta serie. Es increíble ver cómo pueden haber maneras tan libras de presentar una narrativa, fuera de reglas, y es lo que hace Guadagnino en We Are Who We Are.

Veredicto

Es una historia juvenil en que veremos problemas de esa edad como frustraciones, dudas, despertar sexual y la eterna pregunta de "¿quiénes somos?", siendo la respuesta no una sino varias, las que se van formando a medida que vamos agarrando nuevas experiencias.

Con un apartado musical impecable, actuaciones sólidas y ese argumento que se plantea con un realismo abrumador, We Are Who We Are es una gran apuesta de HBO y muestra la calidad que hay en esta cadena de tv.

En el Episodio 120 del Podcast Echados Viendo Tele está un análisis más amplio de esta serie.