Podcast: The Boys In The Band; risas y lágrimas en una noche

Basada en una obra de teatro de 1968, The Boys In The Band es una película que en pleno 2020 se mantiene muy vigente y con altísimo valor, al tratar de una forma tan humana una reunión social entre hombres adultos de la comunidad LGBT.

Este filme estrenado en Netflix en este mes de octubre ha recibido críticas positivas por sus excelentes actuaciones de un elenco muy entregado en cada papel. Entre los nombres que relucen está Jim Parsons, muy conocido como Sheldon en The Big Bang Theory; Zachary Quinto quien también es conocido por su rol en una de las series Star Trek y el galán de Matt Bomer, que entre otros papeles recientemente estuvo en The Sinner, temporada 3.

Ellos no son los únicos porque acá el grupo de amistades se extiende a otros personajes con increíbles personalidades; todos con impronta y características que los hacen destacar en cada una de las líneas de diálogo, que por cierto fluye con una rapidez y elegancia que vuelve esta experiencia en una muy entretenida, altamente gratificante.

Desarrollo

Michael planea una gran fiesta de cumpleaños para Harold, por ello invita a estos amigos (todos gay) a su apartamento que tiene una simpática terraza que da hacia una de las calles de Nueva York.

Todo empieza bien, con bebidas y comidas para pasar un rato agradable, pero el cumpleañero se tarda mucho en llegar y -entre otras cosas- esto irrita a Michael, al punto que cuando finalmente llega, éste ya se encuentra en un modo irascible.

Reclamos, indirectas y fricciones se sentirán en el ambiente, dejándolo tenso, pasando de risas modestas a caras más serias, y es que de alguna u otra forma el ánimo grupal cambia por una serie de situaciones que se exponen en parlamentos brutalmente honestos.

Veredicto

Desde que arranca #TheBoysInTheBand uno queda enganchado hasta el final.



Diálogos rápidos, intrépidos, ingeniosos y una mezcla entre comedia a drama, propio de hombres adultos LGBT.



Me parece fascinante que una película en que todo se desarrolla en una misma noche, en un mismo espacio, pueda ser tan intensa y confiar en los performances para brillar. Es cierto que vemos algunas tomas en exteriores y flashbacks, pero un 95% del filme es dentro de las mismas paredes.

Las interacciones entre todos ellos son tan realistas, tan atemporales incluso, porque a pesar de ser remontado a más de 50 años atrás, lo que ahí se discute es todavía muy vigente hoy en día. Por eso es que The Boys In The Band aplica tan bien a la actualidad, además de ser una nueva y digna ventana a más personas LGBT en la pantalla chica.