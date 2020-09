Anuncian nuevas fechas de los estrenos de Marvel / El Heraldo de México

Es oficial, después de que en días anteriores se dijera que la próxima película de Marvel podría postergar su fecha de estreno, finalmente, el estudio confirmó que ‘Black Widow’ es retrasada hasta 2021, con lo que el calendario de Marvel sufrirá nuevos cambios que se verán reflejados en todas las películas que conformarán la fase 4 del MCU.

Después de que 'Wonder Woman 1984' modificara su fecha de estreno una vez más, los fans del MCU temieron que lo mismo pasara con 'Black Widow', incluso se dijo que los altos ejecutivos de Disney estaban analizando mover la película hasta 2021, algo que terminó ocurriendo hoy, cuando se reveló que la película ahora llegará el 7 de mayo del próximo año.

Debido a que la pandemia causada por el coronavirus ha obligado a mantener cerrados los cines, sumado a los nuevos picos que están repuntando en el mercado Europeo y que traerán nuevas restricciones, Disney, decidió modificar una vez más el calendario del MCU y con esto evitar pérdidas millonarias en taquilla, esto después de ver que estrenos como, ‘Tenet’, no han tenido una gran recaudación.

Es así que 'Black Widow' sufrirá un retraso de más de un año, si tomamos en cuenta que su fecha de estreno original estaba programada para el 1 de mayo de 2021.

Con este nuevo cambio, todas las películas del MCU han recibido un nuevo lanzamiento, por lo que, 'Eternals' pasa del 12 de febrero al 5 de noviembre de 2021, y 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' se moverá del 7 de mayo al 9 de julio de 2021.

A través de su cuenta de Twitter, el actor, Kumail Nanjini, quien dará vida a Kingo en ‘Eternals’, aplaudió la decisión que tomó el estudio. “’Eternals’ fue retrasado hasta el 5 de noviembre de 2021.

Marvel tomó la decisión correcta y responsable. Hay una pandemia. Nada es más importante que la salud y la vida. No puedo decirle a la gente que vaya al cine hasta que me sienta seguro yendo a uno. Cuídate. ¡Te prometo que valdrá la pena esperar!”, expresó.

Es así como se confirmó que 'Black Widow' es retrasada hasta 2021, por lo que esta año no tendremos una nueva producción del MCU en el cine y la fase 4 de este universo vuelve a postergarse una vez más, afortunadamente, el próximo año tendremos una gran cantidad de películas de Mavel en cartelera, claro está, si la pandemia ya ha sido controlada para ese entonces, ya que tras el fracaso de 'Mulan', Disney+ ya no es una opción para los próximos grandes estrenos de la compañía.