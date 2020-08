Ryan Murphy junto a Netflix lanzarán una serie de suspenso / Head Topics

No cabe duda que Ryan Murphy, de 54 años, es uno de los directores más queridos de la televisión y cine estadounidense, pues le ha regalado al mundo grandes proyectos, dignos de 'maratonearse' cuantas veces se pueda, como 'Glee', 'The New Normal', 'Scream Queens', 'Pose', 'Feud', y 'American Horror Story', este último, uno de los favoritos de casi todos, pues en cada temporada sorprende con una nueva historia terrorífica.

Y hace unos meses, y después de tantos años, se unió a la plataforma más grande del mundo, Netflix, donde lanzó dos series que se posicionaron rápidamente como las favoritas de los usuarios: 'The politician', y 'Hollywood', y hace unos días, anunció la tercera: 'Ratched', la primera de suspenso/terror psicológico que hace con ellos.

En redes, la plataforma dio a conocer que esta serie se estrenará el próximo 18 de septiembre, a nivel mundial, lo que provocó que los fanáticos enloquecieran, pues creen que será un proyecto tan ambicioso como 'American Horror Story', y que incluso podría pasar como una de las temporadas de ésta.

En 'Ratched' conoceremos los orígenes de la enfermera 'Mildred Ratched', personaje que ya fue abordado en la película 'Atrapado sin salida' ('One Flew Over the Cuckoo's Nest'), de 1975, y que se convirtió en uno de los más entrañables y macabros en la historia del cine. Sabremos la razón por la cual se convirtió en una mujer malvada y oscura.

El personaje nació en la novela homónima de Ken Kesey, que fue escrita en 1959 y publicada hasta 1962. La adaptación cinematográfica ganó cinco premios Oscar. La historia se desarrollará en 1947 y contará con un total de ocho episodios.

Sarah Paulson será quien dará vida al personaje que Louise Fletcher hizo en la adaptación al cine, y que la hizo ganar el Oscar a Mejor actriz secundaria. A cuadro también veremos a Sharon Stone, Cynthia Nixon, Judy Davis, Amanda Plummer, Finn Wittrock, Charlie Carver, Jon Jon Briones, Alice Englert, Sophie Okonedo, Corey Stoll y Vincent D'Onofrio.