Cecilia Suárez habla sobre lo difícil que fue interpretar a Paulina de la Mora

Tras el éxito de la tercera temporada de “La Casa de las Flores”, la audiencia se ha preguntado, por qué Paulina de la Mora habla pausado.

Cecilia Suárez, quien interpreta a Paulina, habla sobre lo difícil que fue para ella poder interpretar a este personaje, ya que batalló para encontrarle una voz.

“Me interesaba que tuviera un sonido muy particular, y no daba con él, me angustié mucho, pero dije ‘lo tengo que soltar, voy a llegar al set y vamos a ver qué pasa’”, mencionó.

La actriz confesó que las primeras escenas tuvieron que ser dobladas ya que hablaba con su tono y velocidad normal, algo que no coincidía con el personaje.

"Lo que pasó con el personaje es que estaba ahí en el papel y estaba construido de cierta manera y, al empezarlo a trabajar, fueron pasando cosas que hicieron que nos detuviéramos a ver si tomábamos decisiones más concretas. Y así fue. Nos miramos, nos dijimos ‘Esto está pasando, ¿qué hacemos: lo paramos o vamos a más?'. Manolo Caro [productor de la serie] me dijo que lo lleváramos a más y así fue", contó, publica la revista Quién, en su página de internet.

Pero ese tonito tiene una explicación más que podría haber explicado la propia Paulina y que es la teoría que apoyan los fans: Habla así porque es adicta al tafil, un tranquilizante que se usa sobre todo para tratar la ansiedad y la depresión.

En los últimos episodios hay una escena en la que Paulina está con su psiquiatra y verdadero papá, Salomón Cohen, en la que él le pregunta cómo está, y ella confiesa que no puede dejar el Tafil, lo que explicaría también por qué siempre habla tan pausado.

En conclusión, el personaje de la mayor de los de la Mora, habla así ya que quisieron darle esa intención, debido a que, como la misma actriz lo dijo, tiene que ver con el estatus social en el que se desarrolla la serie.