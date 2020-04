Películas de Rebuild of Evangelion en YouTube, ya las puedes ver gratis

Studio Khara ha publicado gratuitamente las tres películas del proyecto Rebuild of Evangelion en YouTube / RPP.

En estos días de cuarentena por coronavirus (COVID-19) es probable que tengas mucho tiempo libre y que quieras algo que ver.

Es por esto que creemos que te alegrará saber que las 3 películas que forman parte del proyecto Rebuild of Evangelion ya se pueden disfrutar gratis en YouTube.

Lo que pasa es que Studio Khara, estudio responsable de Rebuild of Evangelion, subió las 3 primeras películas de este proyecto a YouTube. Así pues, cualquiera que esté interesado en verlas tiene la oportunidad de verlas de manera gratuita y legal.

A continuación, te presentamos los enlaces desde los cuales tendrás la oportunidad de ver las 3 películas de Rebuild of Evangelion disponibles hasta ahora:

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone



Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance



Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo

Si bien dicen que a caballo regalado no se le ve diente, la realidad es que este gesto tiene algo negativo para los fanáticos en nuestro país: las películas están en japonés y carecen de subtítulos.

Esperemos que el estudio decida subtitularlas para que así los fans de todo el mundo puedan disfrutar de estas increíbles películas, ya sea por primera vez o en una segunda, o tercera vuelta.

Así pues, si bien agradecemos el gesto de Studio Khara y estamos seguros que muchos lo aprovecharán, la realidad es que esto último hará que varios no entiendan qué está pasando. Eso sí, si te interesa verlas siempre tienes la oportunidad de comprarlas.

Y tú, ¿verás estas películas en YouTube?