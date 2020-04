Tom Hanks reaparece tras vencer el coronavirus

Foto: Referencia.

Después de sus días de aislamiento por el coronavirus, Tom Hanks ha vuelto a la pantalla. En este caso, a la pequeña.

El actor ha presentado un episodio especial del programa Saturday Night Life desde su propia casa, donde ha dejado ver que se encuentra bien tras pasar el virus y que ha recuperado el tono y el sentido del humor.

Hanks ha aparecido en medio de la cocina de su casa, vestido con traje oscuro y corbata marrón y con el pelo cortado al cero. “Soy yo, vuestro viejo amigo. No os asustéis, esta cabeza rapada era para una película. Ahora ya me está creciendo el pelo muy despacio”, explica, en referencia a un proyecto sobre Elvis Presley que estaba empezando a hacer en Australia junto al director Baz Luhrmann (Moulin Rouge, El gran Gatsby).

“Es genial estar aquí, aunque es muy raro estar aquí”, dice Hanks. “Presentar Saturday Night Live (SNL) desde casa. Son tiempos raros para intentarlo, para ser gracioso, pero intentar ser gracioso en SNL ya son palabras mayores. Así que pensamos, ¡qué leches! ¡Vamos a intentarlo!”, relata en su arranque, en un monólogo de casi cuatro minutos y medio.

“¿Pero por qué yo como presentador?”, pregunta y se pregunta el actor de Naúfrago o Forrest Gump. “Bueno, para empezar porque he sido el canario en la mina en esto del coronavirus y, desde que me diagnosticaron, he sido más que nunca como el papá de América, porque nadie quiere estar demasiado tiempo conmigo y hago sentir incómoda a la gente”.

Cuenta Hanks en su intervención que fue diagnosticado de la enfermedad que asola el mundo en Australia, en marzo.

Además, el actor habla acerca de cómo pasó la cuarentena con su esposa, Rita Wilson, y afirma que ahora los dos lo están llevando “muy bien”. “Estamos instalados, cómodos, como todos tendríamos que estarlo. De hecho, este traje es lo primero que llevo más allá de un chándal desde el 11 de marzo. Mi mujer me ha tenido que ayudar a ponérmelo”.

Fue la madrugada de ese 11 de marzo, hace algo más de un mes, cuando Hanks y Wilson, ambos de 64 años, anunciaron en sus redes sociales que habían dado positivo en el test del coronavirus.

"Nos sentíamos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados, y teníamos dolores musculares. Rita tenía escalofríos que iban y venían. También algo de fiebre. Para hacer las cosas bien, como necesitamos ahora mismo, nos hicimos la prueba del coronavirus, y hemos dado positivo”, contaron.

Se lo tomaron con humor y naturalidad y se convirtieron en los primeros rostros visibles entre los famosos en pasar la enfermedad y también en superarla y dar cuenta de su feliz alta médica.