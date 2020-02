Listado de los ganadores de la 92 edición de los Óscar 2020

EFE

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- La Academia de Hollywood celebró este domingo la gala de entrega de la 92 edición de los Premios Óscar. Esta es la lista completa de nominados:

- Mejor película:

"Parasite", de Bong Joon-ho.

- Mejor actriz:

Renée Zellweger ("Judy").

- Mejor actor:

Joaquin Phoenix ("Joker").

- Mejor actriz de reparto:

Laura Dern ("Marriage Story").

- Mejor actor de reparto:

Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood").

- Mejor dirección:

Bong Joon-ho ("Parasite").

- Mejor guion original:

"Parasite" (Bong Joon Ho y Han Jin Won).

- Mejor guion adaptado:

"Jojo Rabbit" (Taika Waititi).

- Mejor película de animación:

"Toy Story 4", de Josh Cooley.

- Mejor película internacional:

"Parasite", de Bong Joon-ho (Corea del Sur).

- Mejor montaje:

"Ford v Ferrari" (Michael McCusker y Andrew Buckland).

- Mejor fotografía:

"1917" (Roger Deakins).

- Mejor diseño de vestuario:

"Little Women" (Jacqueline Durran).

- Mejor maquillaje y peluquería:

"Bombshell" (Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker).

- Mejor banda sonora:

"Joker" (Hildur Guðnadóttir).

- Mejor canción original:

"(I'm Gonna) Love Me Again", de Elton John y Bernie Taupin ("Rocketman").

- Mejor diseño de producción:

"Once Upon a Time... in Hollywood" (Barbara Ling y Nancy Haigh).

- Mejor mezcla de sonido:

"1917" (Mark Taylor y Stuart Wilson).

- Mejor edición de sonido:

"Ford v Ferrari" (Donald Sylvester).

- Mejores efectos visuales:

"1917" (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman).

- Mejor documental:

"American Factory", de Steven Bognar y Julia Reichert.

- Mejor cortometraje documental:

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)".

- Mejor cortometraje de animación:

"Hair Love".

- Mejor cortometraje de acción real:

"The Neighbors' Window".