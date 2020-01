Robert Pattinson cambia de opinión sobre Batman

Foto: Referencia.

Luego de que el actor Robert Pattinson, quien dará vida a "Bruce Wayne" en la nueva entrega de la saga, The Batman, dijera que el personaje "no era un superhéroe”, ahora el protagonista del filme, dirigido por Matt Reeves, se retracta de aquellas declaraciones.

El pasado 27 de enero, el nuevo filme, con guion y dirección del cineasta Matt Reeves, comenzó su rodaje. El director compartió en sus redes sociales una foto de la claqueta de cine, con los datos de la primera escena filmada del largometraje.

"No fui educado sobre el tema", declaró el actor durante una entrevista con Time Out.

La gente se enojó mucho por eso. Es extraño, todavía no puedo entender el argumento. Está bien, es un superhéroe, lo siento".

Robert Pattinson se molestó cuando se filtró la noticia de que podría estar en la lista para interpretar a “Batman”, según reveló el actor, nacido en Londres, en una entrevista de Time Out. Sin embargo, no fue porque no quisiera el papel, sino porque ni siquiera estaba cerca de estar confirmado.

En una entrevista para la cadena NBC, el actor de 33 años, comentó que técnicamente "Batman" no entra en la categoría de superhéroes, “es raro, pero siempre me niego a eso. Necesitas tener poderes mágicos para ser un superhéroe".

También abundó acerca del tema en el programa Sunday Today with Willie Geist, donde aseguró que "Batman" lucha contra el crimen, junto a superhéroes como "Superman", "Wonder Woman" y "Aquaman", usando exclusivamente tecnología y la fuerza de sus habilidades.