Antiguo cuerno de concha aún puede tocar una melodía después de 18,000 años

Se cree que una gran concha que se ha pasado por alto en un museo durante décadas es el instrumento de concha más antiguo que se conoce, y aún funciona, produciendo un balido profundo y lastimero, como una sirena de niebla del pasado lejano.

La concha fue encontrada durante la excavación de 1931 de una cueva con pinturas murales prehistóricas en los Pirineos franceses y se supone que es una copa ceremonial para beber. Los arqueólogos de la Universidad de Toulouse analizaron recientemente y determinaron que se había modificado hace miles de años para que sirviera como instrumento de viento. Invitaron a un trompetista francés a tocarlo.

"Escucharlo por primera vez, para mí fue una gran emoción y un gran estrés", dijo la arqueóloga Carole Fritz.

Temía que tocar el proyectil de 31 centímetros (12 pulgadas) pudiera dañarlo, pero no fue así. El cuerno produjo notas claras C, C sostenido y D.

Los investigadores estiman que tiene alrededor de 18.000 años. Sus hallazgos fueron publicados el miércoles en la revista Science Advances .

Las conchas se han utilizado ampliamente en tradiciones musicales y ceremoniales, incluso en la antigua Grecia, Japón, India y Perú. El instrumento de concha que se encuentra en la cueva de Marsoulas es ahora el ejemplo más antiguo conocido. Anteriormente, un instrumento de concha de caracol encontrado en Siria tenía una antigüedad de aproximadamente 6.000 años, dijo otro arqueólogo de Toulouse, Gilles Tosello.

El último descubrimiento se realizó después de un inventario reciente en el Museo de Historia Natural de Toulouse. Los investigadores notaron algunos agujeros inusuales en el caparazón. Fundamentalmente, la punta del caparazón se rompió, creando un agujero lo suficientemente grande como para soplar. La inspección microscópica reveló que la apertura fue el resultado de una artesanía deliberada, no un desgaste accidental, según Tosello.

Al insertar una pequeña cámara médica, encontraron que se había perforado con cuidado otro agujero en la cámara interior del proyectil. También detectaron rastros de pigmento rojo en la boca de la caracola, a juego con un patrón decorativo encontrado en la pared de la cueva de Marsoulas.

"Esta es una arqueología clásica, realmente sólida", dijo Margaret Conkey, arqueóloga de la Universidad de California en Berkeley, que no participó en la investigación. “Este descubrimiento nos recuerda que sus vidas eran mucho más ricas y complejas que solo herramientas de piedra y caza mayor”.

La cueva de Marsoulas no se encuentra cerca de un océano, por lo que la gente prehistórica debe haberse movido ampliamente o haber utilizado redes comerciales para obtener la concha, dijeron Conkey y los investigadores.

“Lo que hace que las caracolas sean tan interesantes es que la cavidad en espiral formada por la naturaleza es perfectamente experta en resonar musicalmente”, dijo Rasoul Morteza, un compositor de Montreal que ha estudiado la acústica de las caracolas y no participó en el artículo.

Utilizando una réplica en 3D, los arqueólogos planean seguir estudiando el rango de notas del cuerno. Tosello dijo que espera escuchar el antiguo instrumento tocado dentro de la cueva donde fue encontrado.

“Es asombroso cuando hay un objeto olvidado en algún lugar y, de repente, vuelve a salir a la luz”, dijo.