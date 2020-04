Rey Martínez: "Me encantaría una pelea grande en México"

Matchroom

Fuente: Matchroomboxing

El púgil Julio César "Rey" Martínez (16-1 12 KOs) ha visto su calibre aumentar dramáticamente en el último año, con una victoria sobre Andrew Selby en Marzo en México seguida de su polémico choque con Charlie Edwards en London en agosto, una emocionante victoria por el título mundial sobre Cristofer Rosales en Diciembre y una batalla en su primera defensa contra Jay Harris en febrero.

El Mexicano de 25 años estará a la caza de batallas de unificación cuando regrese el boxeo, y le dijo al presentador y ex Jessie Vargas de dos pesos que el campeón de la IBF Moruti Mthalane y el gobernante de la WBO Kosei Tanaka son los siguientes en su lista, y le encantaría tener las peleas en su País.

"Me encantaría hacer algo grande por mi pueblo mexicano", dijo Martínez. "Siempre me apoyan. Me siento muy feliz y agradecido. Venimos por todos esos cinturones.

"Sólo quiero las mejores peleas. Lo que Eddie Hearn y Eddy Reynoso decidan. Las mejores peleas con los mejores bolsillos. Sólo quiero todos los cinturones y quedarme campeón por un rato. Me gustaría unificar los cinturones. Una buena pelea sería contra Kosei Tanaka. Es un peleador invicto y fuerte en la división de peso mosca. Sería una buena pelea para mí.

“Mthalane es una gran pelea también, pero depende de Eddie y Eddy. Sé que tiene un cinturón; Tengo un cinturón. No es una excepción. Yo también pelearé contra él."

Martínez no es ajeno al boxeo fuera de casa, y no tiene ningún problema en regresar al Reino Unido, donde peleó con Edwards en el O2 de London en Agosto de 2019 en un concurso que terminó en controvertido no-concurso después de que Martínez consiguió un tiro en el cuerpo después de que Edwards ya había cayó a la lona.

Martínez ganó el título vacante en un emocionante concurso con el ex Campeón Rosales en Phoenix en diciembre antes de su enfrentamiento con el galés Harris en febrero, un tercer británico en la esquina opuesta para Martínez en cuatro peleas y su segundo con el nuevo promotor Eddie Hearn.

"Inglaterra es un país muy bonito", dijo Martínez. "Me recibieron con los brazos abiertos. Fuera del ring, todos los fans querían fotos y me trataron como a un campeón. Son personas muy agradables.

"Conocí a Eddie cuando tenia la pelea contra Charlie en Inglaterra. Eddie y Mauricio Sulaiman me dieron su respeto. Me apoyaron mucho con la revancha, pero Charlie subió a Super Mosca y dejó el cinturón vacante así que pude ganarlo contra Rosales en Phoenix. A Eddie le gustó mi actuación en esa pelea. Yo sé que es el comienzo de cosas más grande por venir. Estaba tan feliz y orgulloso. No dejé que los jueces decidieran mi pelea, conseguí el KO. Estaba feliz de ganar".

Martínez se une a su mánager y co-entrenador Reynoso en el segundo episodio de 'Peleamundo', presentado por la ex campeón mundial de dos pesos Jessie Vargas, y la sensación amateur Marc Castro también protagoniza el espectáculo mientras se prepara para comenzar su carrera profesional cuando regresa el boxeo.