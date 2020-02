"Chocolatito "González sigue invicto en la báscula

Levi Luna

El pugilista pinolero Román "Chocolatito" González volvió a superar la báscula este viernes en su pesaje oficial previo al combate ante el británico Khalid Yafai en Frisco, Texas.

González detuvo la báscula en 114.6 libras mientras que su contrincante el campeón supermosca de la AMB Khalid Yafai marcó 114. 8 libras y deja claro que todo está listo para su combate este sábado en el The Ford Center at The Star.

