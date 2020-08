Marvin Benard: "Me gustaría dirigir un equipo en Nicaragua"

Carlos Alfaro

El ex bigleaguer nicaragüense Marvin Benard conversó en una entrevista con Levi Luna para aclarar rumores de dirigir en la próxima edición de la Liga de Béisbol Profesional Nacional que esta prevista arrancar en los primeros días de noviembre.

Bernard que estuvo en distintas paginas deportivas como posible mánager de los Gigantes de Rivas para la próxima edición negó rotundamente que alguno de los cinco equipos que participarán en dicho campeonato hayan tenido contacto con él.

"Desde Venezuela me mandaron un publicación en Instagram que decía que yo estaba entre los posibles candidatos para dirigir un equipo en Nicaragua para la Profesional, me quedé sorprendido y a la persona que me preguntó le dije que nadie se había contactado conmigo sobre el tema" expresó el ex jardinero de los Gigantes de San Francisco.

Los únicos equipos que han anunciado a su mánager para la campaña venidera han sido los Tigres de Chinandega que tendrán al mando al ex bigleaguer nica Vicente Padilla, el recién ingresado equipo del Tren del Norte que estará el panameño Lenín Picota como su timonel y León que defenderá su corona con Sandor Guido.

Aunque Marvin fue operado recientemente de una lesión que sostuvo en un campo de entrenamiento en Estados Unidos tras romperse el recto femoral no descarta la idea de dirigir un equipo en territorio pinolero. "Sería interesante y me gustaría para pasar tiempo en Nicaragua, quiero estar con mi familia y amigos" afirmó el Benard.

La última vez que el originario de Bluefields estuvo en una Profesional fue vistiendo la camiseta de los Leones de León en 2004.