Pitcheo del Bóer amarra a Dantos

Emigdio Areas

Cuatro lanzadores del Bóer se combinaron para dejar en cuatro hits y dos carreras, mientras Juan Carlos Urbina remolcó tres en el triunfo de 5-2 de los indios que se ponen 2-0 arriba en la serie final.



Juan Bermúdez mantuvo su gran forma de la postemporada al tirar cinco innings de dos hits y una carrera a una maquinaria roja que apenas en el 3er inning le metió presión al derecho rivense al anotarle una por fly de sacrificio de Ofilio Castro.



Boér le anotó dos en el primer inning al abridor y perdedor Gustavo Martínez gracias a doblete de Urbina y añadieron una más en la baja del segundo con fly de sacrificio del MVP del GPO 2020 para el 3-0.



Tras la del descuento de Dantos, el Bóer fue sometido por Ronald Medrano que lució en gran forma ya que en los primeros cuatro innings de su relevo, tras los 1.1 innings de Martínez, no permitió imparables.



Dantos se acercaron 3-2 en la alta del sexto ya ante Gerald Rojas pero el Bóer ripostó en la baja del sexto ya que luego de un out, Janior Montes ligó doblete para el 4-2.



Rojas, Norman St Clair y Jimmy Bermúdez no dieron libertades en relevo y sellaron el triunfo que fue ampliado 5-2 en la baja ddl 8vo por golpe con bases llenas a Javier Robles.



La serie se puso 2-0 y este miércoles con Roger Marín en el box buscarán colocarse a un triunfo del título.