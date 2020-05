El Duque: "Nemesio era un bateador de Grandes Ligas"

19 Digital

El pitcher legendario Orlando "El Duque" Hernández conversó con Levi Luna sobre diversos temas entre ellos cuales fueron los mejores bateadores nicaragüenses que enfrentó en la década de los 90.

El lanzador cubano nació en la Habana el 5 de octubre de 1965 destacó con la selección de Cuba al ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1994, como también conseguir 4 anillos de Serie Mundial (3 con Yankees y uno con Medias Blancas de Chicago) convirtiéndose en el único jugador de la isla en conseguir dicha hazaña.

"Me enfrenté a grandes bateadores como Nemesio Porras, Prospero González, Henry Roa, Norman Cardoze y Freddy Zamora. El receptor Julio Vallejos tenía un brazo increíble porque su físico no era el más grande, para mí fue uno de los 3 receptores con gran machete que yo he visto en mi carrera. El mejor mánager que ha tenido Nicaragua fue mi amigo Omar Cisneros ese es el Billy Martin (Ex Mánager de los Yankees)" expresó el ex jugador de los Yankees de Nueva York.

Según Hernández varios jugadores pinoleros hubiesen llegado a Grandes Ligas fácilmente como Nemesio Porras, Julio Vallejos y Henry Roa. "No quiero ser injusto toda la selección de esa época fueron tremendos peloteros, por ejemplo Bayardo Dávila tenía una clase excepcional en las paradas cortas." afirmó el cubano.

Orlando formó parte de los Industriales de Cuba donde dejó números insuperables como el porcentaje de juegos ganados y perdidos de .728, por si fuera poco consiguió par de campeonatos en 1992 y 1996 en la denominada Serie Nacional en su natal Cuba.

