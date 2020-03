Loáisiga: "Valoré mucho regresarme a Nicaragua"

MLB

En medio de la incertidumbre, el big leaguer de los Yankees Jonathan Loáisiga regresó a Nicaragua este martes luego que la MLB suspendiera actividades desde el jueves pasado y mandara a sus peloteros a casa, por el brote de Coronavirus a nivel mundial.

El pitcher pinolero tomó la opción de regresar a su país de origen ya que tras conversar la situación con su agente, decidieron que era lo mejor para él volver y estar atento al llamado cuando la MLB reactive operaciones en el terreno, las cuales fueron canceladas por la pandemia mundial del coronavirus.

"Fueron muchas consideraciones para al final regresar al país, el mismo gerente general Brian Cashman dijo que lo mejor para todos era volver a casa" expresó Jonathan quien en estos días estaba previsto a conocer si quedaba dentro del roster de 26 de los máximos ganadores de la Serie Mundial en las Grandes Ligas.

MLB habia dado un permiso para que los jugadores se movieran a sus hogares o bien para la ciudad donde se sintieran más cómodos, después de estos días el capitalino decidió empacar sus cosas desde el complejo en Tampa y desde Nicaragua esperar que suene su teléfono para reintegrarse a los Yankees.

"Era un ambiente triste en el Club House. Desde que empezó lo del virus, Cashman nos dijo que era decisión de cada quien si volver o no a casa, pero las cosas se pusieron peor y vimos que lo mejor era volver aca a Nicaragua. También hablé con Aaron Boone y con mi coach de pitcheo acerca de el volver al país" dijo Loáisiga que se unió a la amplia lista de firmados para organizaciones de la MLB que desde el sábado han regresado a la tierra de lagos y volcanes.

Loáisiga no estaba bromeando durante el Spring Training en sus pretenciones de quedarse en la rotación de los Yankees. El nica apareció en cinco desafíos y en 10 innings solo permitió tres hits, tres carreras, ponchó a 14 rivales y solo dio una base por bola, dandole más dolores de cabeza a Aaron Boone para armar su rotación de abridores. "Me da frustación que estaba disfrutando el Spring Training, era el mejor que habia tenido, todo me salia bien y pasa esto, Dios sabe por qué pasan las cosas" mencionó el pinolero.

Este martes se dio a conocer que un jugador de ligas menores de los Yankees, fuera del Spring Training de Grandes Ligas, dio positivo a Coronavirus, lo cual preocupó un poco más a Jonathan.

"Si preocupa, uno se da cuenta que el virus ha afectado a muchos y darse cuenta que infecta a personas que está a media cuadra de nosotros te lleva a tomar más precauciones" precisó el bigleaguer.

Por supuesto, Loáisiga tenía en mente pasar abril con el uniforme a rayas de los Yankees en los distintos escenarios de la Liga Americana; no obstante la pandemia mundial obligó a trazar un nuevo horizonte para Jonathan por el momento, pues la MLB ya aclaró que mínimo hasta junio estará retrasado el inicio de la temporada.

"Nadie sabe cuando va a iniciar la temporada. Aca en Nicaragua mi plan es mantenerme en el gimnasio, correr y tirar un poco y estar listo para el llamado".

Desde el sábado, Cheslor Cuthbert, Brandon Leyton, Jesús López entre otros prospectos comenzar a volver al país lo más pronto posible, en un éxodo de todos los peloteros firmados a sus hogares.

Finalmente Loáisiga se estará reportando todos los días con la gente de los Yankees mientras esté en Nicaragua. La gerencia ha hecho insistido en que cuiden su salud los peloteros de esta organización.