Entregan reconocimientos a pícheres jinoteganos de la selección Sub 23

En horas del mediodía de este miércoles, la alcaldía municipal de Jinotega realizó en el estadio Moisés Palacios Escorcia ante la presencia de la fanaticada jinotegana, la entrega de reconocimientos a los pícheres Yeris González, Harvin Talavera, Luis Castellón y Sheyder García.

El reconocimiento es por su destacada actuación efectuada durante el premundial Sub 23, donde la selección nicaragüense obtuvo medalla de oro.

Leónidas Centeno, alcalde de Jinotega, expresó que "el reconocimiento público, moral, es muy importante, porque ellos han desempeñado un papel histórico, heroico, grandioso, porque han dejado en alto el nombre de Jinotega y de Nicaragua, porque gracias a su destacada participación como pícheres, nuestra selección nacional que nos representó en este premundial los jinoteganos fueron claves, al lanzar en seis juegos en total, donde nos representaron a lo grande".

Agradecidos por el gesto

Los peloteros luego de recibir los reconocimientos expresaron su sentir por el honor a su magnífica labor en el picheo.

Harvin Talavera, pícher lider en efectividad en la selección nicaragüense de béisbol, manifestó: "Alegre porque en realidad no me lo esperaba este reconocimiento. Cuando me dijeron que le lanzaría a Cuba, sabía que había realizado un gran trabajo durante todo el premundial, y pues gracias a Dios mis lanzamientos fueron efectivos".

"Me siento feliz y agradecido porque han reconocido nuestra labor realizada, esto nos da inspiración para seguir luchando y hacer las cosas bien, seguir mejorando como deportista y seguir adelante. Para mí fue una oportunidad muy grande estar en el premundial sub 23, gané dos juegos y salvé uno. Me dieron mucha confianza en el equipo y la supe aprovechar", refirió Luis Ángel Castellón, lanzador.

"Muy agradecido con el alcalde por la entrega de reconocimientos; le damos gracias a Dios porque todos los jinoteganos salimos victoriosos en la selección", dijo Yeris González, pícher.

La fanaticada jinotegana se mostró muy contenta por el reconocimiento brindado por parte de las autoridades municipales a los pícheres destacados.