Nicaragua vence a Brasil en dramático cierre

Emigdio Areas

Un relampagueante doble play en el 8vo inning fue la última jugada de un emocionante juego que terminó en una victoria de 8 x 7 para Nicaragua que obtuvo ya su 3ra victoria en tres juegos en el premundial Sub 23.



El juego fue tan agitado para los fanáticos que la carrera de la diferencia para Nicaragua en la alta del 8vo (los pinoleros jugaron como visitantes) llegó cuando con bases llenas y un out, Rodolfo Bone elevó al infield lo que automáticamente aplicaba la regla del infield fly y el bateador nica era out por regla, sin embargo el 1ra base botó la bola y aunque ya Bone estaba fuera, Yervin Valdivia se vino a home desde tercera acto seguido y el receptor brasileño solo pisó el plato, cuando debía tocar al corredor nica.



El cierre del juego deparó más sufrimiento, pero Yeris González alivió eso cuando obligó a Mathews Da Silva batear para doble matanza en batazo al pitcher.



Brasil demostró su calidad al batallar vs Venezuela el domingo; no obstante iniciaron con el pie izquierdo ya que Nicaragua se fue 2-0 arriba abriendo juego destacando doblete remolcador del encendido Jesús Flores que llegó a nueve en el certamen.



La respuesta ante el abridor Fernando Carmona llegó de manera inmediata. Benjamin Alegria cometio error en batazo de Victor Coutinho que traia la primera, luego de que llegara el empate por fly de sacrificio, Brasil hizo tres mas con rayas productoras de Brunoz Nizo y Gustavo Kamitani.



Carmona explotó tras 0.2 entradas pero llegó el zurdo Jinotegano Harvy Talavera a poner orden. En 3.1 entradas ponchó a 4 (7 ya en el sub 23) y solo permitio un hit y sin carreras.



Mientras eso pasaba, Nicaragua logró remontar. Se acercó 5 x 4 con enorme HR de Ismael Munguia por el derecho en el segundo inning y en el quinto, Mike Loaisiga la botó por el izquierdo con uno en base en el 5to para el 6 x5.



El bullpen de Nicaragua fue un lujo. Tras Talavera, Kevin Ramírez tiró 1.1 innings sin carreras, siguió Sheyder García también de Jinotega, puso orden con par de ponches que levantaron a todos de sus butacas.



A uno out del triunfo nica, el jugador firmado Victor Coutinho pegó HR ante Yeris González quien al final se llevó el triunfo.



Con el juego 6 x 6 llego la muerte súbita y con bases llenas y un out llegó el polémico batazo de Bone donde Brasil pagó caro el desconocomiento.



En el cierre, tras solo hacer una Nicaragua, Brasil tenia la mesa servida para dejar en el terreno a Nicaragua pero Yeris con dos pitcheos, un mal toque y el doble play, finiquitó las acciones.