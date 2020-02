Alegría y títeres para la niñez en La Hormiga de Oro en Managua

Foto: TN8

La sorbetería La Hormiga de Oro es uno de los atractivos que existen en Managua para las familias que buscan un lugar tranquilo y bonito para disfrutar de un helado y diversos postres.

"La Hormiga de Oro es un lugar muy feliz, un sitio donde hay tranquilidad y paz, donde las familias nicaragüenses pueden venir a degustar diversos tipos de postres y bebidas. Ahorita tenemos promociones y todo lo que aquí ofrecemos es completamente natural", dijo el trabajador de la Hormiga de Oro, Francisco Saballos.

Fue en este lugar donde este domingo se realizó una tarde de diversión para los mimados de la Revolución con un show de títeres del grupo Arlequín.

"Es muy divertido, me da risa todo y me gustan los bailes de los títeres", expresó la niña Cristell Trejos.

"Si me gusta mucho porque allá en San Carlos no había títeres, me gustan los bailes y las canciones de los títeres", valoró la niña Ximena Orozco, quien habita en Río San Juan y se encuentra de visita en la capital.

Esta actividad fue realizada en saludo al 86 aniversario del paso a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino.

"Me parece muy bien esta alegría para los niños. Ya probé los helados y están muy bien. Este lugar es muy bonito y me gusta ver que hay actividades de alegría como esta sin ningún cobro", destacó la señora Lisette Argüello, quien reside en Los Angeles, California y se encuentra de visita en Nicaragua.

"Es muy bueno para los niños este tipo de actividades para que se recreen ellos y salgan a divertirse en la tarde. Le damos gracias al Gobierno que les está dando alegría a los niños", puntualizó el señor Armando Sánchez.

Constantemente en este sitio se realizan actividades de alegría y diversión, para consentir a los reyes del hogar que han hecho de este lugar uno de los preferidos para visitar en Managua.