Nicaragua obtiene importantísimo triunfo vs República Dominicana

Emigdio Areas

Jesús López conectó un doblete en la baja del sexto que trajo las carreras del triunfo para Nicaragua que venció 2 x 0 a República Dominicana para conseguir su segundo triunfo en el premundial Sub 23.



El Dennis Martínez vibró ante un gran duelo que protagonizaron los quisqueyanos y pinoleros en el segundo día de actividad del premundial Sub 23, y el equipo nacional agradeció al público con una emocionante victoria en el cierre de juego.



Dilmer Mejía hizo valer sus credenciales de pelotero firmado al tirar 4 soberbios innings, con cinco ponches, cero boletos y solo dos hits en contra. El zurdo leonés tuvo dominio de su recta que coqueteaba con las 90MPH, mientras su cambio y curva hacian el trabajo de igual manera.



Edwin Adon en la otra acera silenciosamente, colgo cero tras cero ante una ofensiva de Nicaragua que se desajustaba ante la decente recta del caribeño.



La mejor oportunidad de Dominicana, que ahora dejo su récord en 0-2, fue en el 4to inning cuando tuvo dos en base sin outs, pero Dilmer Mejía sacó su casta y evitó daño.



Los dirigidos por Sandor Guido no tuvieron mayores situaciones de hacer carreras en los primeros cinco innings, pero Benjamín Alegría prendió la mecha con doblete tras un out en el cierre del sexto.



El cambio de lanzador complicó más a dominicana pues se otorgó una nueva BB a Isaac Benard y entonces vino Jesús López aprovechando una recta alta que la devolvió contra la barda del izquierdo para traer con doblete las dos de la diferencia.



Mérito en este segundo triunfo nica a Luis Castellón quién gano el juego al tirar los últimos tres innings de manera eficaz, incluyeneo un bonito cierre gracias a una gran jugada defensiva de Aldo Espinoza.



Así, Nicaragua tiene record de 2-0 y este triunfo, además de acercar a los locales a la Super Ronda, te da la posibilidad de entrar con una victoria a dicha instancia ya que se espera que los caribeños avancen también.



El domingo Nicaragua se mide a Brasil a las 6:00 PM.