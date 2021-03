Anulan todas las sentencias contra Lula da Silva en el caso Lava Jato

Expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva / Fotografía: @AndreteleSUR

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, anuló este lunes todas las sentencias contra el expresidente de la nación, Luiz Inácio Lula da Silva, por el caso Lava Jato, lo que le permite participar en los comicios del próximo 2022.

El jusrista Fachin apuntó en la declaratoria oficial que “la nulidad sólo de actos de decisión realizados en las respectivas acciones penales, incluyendo la recepción de los cargos, y el tribunal competente debe decidir sobre la posibilidad de validar los actos de instrucción”.

El ministro de la Corte Suprema, Edson Fachin, anula todas las condenas contra Lula.

Si surge un pedido de recurso por el Min. Público o la fuerza de tareas de Curitiba, la decisión va a votación en la Corte Suprema. pic.twitter.com/G8YnIG9spt — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) March 8, 2021

Asimismo, Fachin reiteró que el 13 Trbiunal Federal de Subsección Judicial de Curibita, instancia que procesó al expresidente brasileño, no era competente para dictaminar condena, "las acciones no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras", agrega el jurista.

“Con las recientes decisiones dictadas en el ámbito del Tribunal Supremo Federal, no hay forma de sostener que solo el caso del ahora paciente debe tener la jurisdicción que le otorga el 13º Tribunal Federal de Curitiba. En el contexto de la macro-corrupción política, tan importante como ser imparcial es no ser partidista”, aseveró Fachin.

#Urgente l El juez de la Suprema Corte de #Brasil Edson Fachin acaba de anular todas las condenas de Lula da Silva dentro de la Operación Lava Jato. De esta forma @LulaOficial recupera sus derechos políticos y podrá disputar la elección del próximo año. pic.twitter.com/KmO3yF7DY2 — André Vieira (@AndreteleSUR) March 8, 2021

Los procesos serán analizados por el Tribunal Federal del Distrito Federal, que será el encargado de decir si los actos realizados en los tres procesos pueden o no ser validados. El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva podría volver a presentarse a las elecciones presidenciales en representación del Partido de los Trabajadores (PT) que se desarrollarán el próximo 2022.

Hábeas corpus

La medida cautelar tomada por el juez Fachin se da en respuesta a un hábeas corpus que presentó la defensa de Lula da Silva, informó Telesur.