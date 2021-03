Jugadora de Call of Duty es brutalmente asesinada en Brasil

O assassino (q eu nunca tinha ouvido falar) me enviou um email hj com o título "um ato louvável", prometendo novos atentados, com vários links pra vídeos q ñ vou abrir nem compartilhar. Sinto-muito pela Sol, vítima de feminicídio. Q esses misóginos parem de nos ameaçar e matar! https://t.co/LCa19okzh6