Motociclista en estado delicado luego de accidentarse en las cercanías del 7 Sur

Todo hace indicar que la invasión de carril sigue siendo una de las principales causas de los accidente de tránsito y para muestra es este que ocurrió en las cercanías del Paso a Desnivel del 7 Sur, pues un motociclista terminó seriamente lesionado al impactar contra una camioneta que se disponía a ingresar a una gasolinera del sector, irrespetando la preferencia del motociclista.

En torno a quien conducía la camioneta hay dos personas, una en estado de ebriedad, mismo que era señalado de ser el responsable y otra persona que al parecer andaba trayendo al señor en una fiesta.

La defensa de este era que el joven de la moto no portaba las luces reglamentarias encendidas, a pesar de que esta zona está completamente iluminada, recalcando que solo se dio cuenta de que este venía cuando impactó en su medio de transporte.

“Yo andaba trayendo al señor que anda tomado, él no puede siquiera manejar y aún así dicen que él manejaba; pero no, era yo quien la traía. Vengo despacio porque voy a echar combustible y de repente solo sentí el golpe, me logró detener y veo que el muchacho de la moto estaba tirado. No traía luces y por eso se dio el accidente. Nadie quiere hacerle daño a nadie”, manifestó Alexander Rosales, conductor de la camioneta.

Invasión de carril

El motociclista que responde al nombre de Juan Fernando Orozco Martínez de 24 años, acabó en un charco de sangre pues todo el golpe fue prácticamente en su rostro; ya que no portaba puesto el casco de protección, este fue llevado en condición delicada hacia el Hospital Fernando Vélez Paiz y posiblemente perdería uno de sus ojos, ya que el mayor golpe se lo llevó en esta parte de su cuerpo.

Al lugar se presentaron agentes de tránsito quienes serían los encargados de realizar las debidas investigaciones y corroborar las versiones que se conocieron en el lugar apoyándose en las cámaras de seguridad que hay en la zona.