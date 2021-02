El Salvador investigó a dos pacientes por sospecha de hongo resistente a fármacos

Hongo Candida Auris / Fotografía: Semana.com

Luego que el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, negara el lunes 22 de febrero la detección de pacientes hospitalizados contagiados con el hongo Candida Auris; ahora en una entrevista matutina confirmó que se aisló a dos pacientes y se les realizó análisis, los cuales descartaron Candida Auris pero reportaron Candida Haemulonii.

“Son dos pacientes, aquí están los patógenos que se aislaron, ambos son Candida Haemulonii, que no es el mismo que Candida Auris, que es de reporte de manera obligatoria por las características particulares que tiene”, mencionó Alabí.

En las declaraciones, el titular de Salud mencionó que el microorganismo encontrado no es obligatorio de informar.

Sin embargo es de destacar que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su alerta emitida el pasado 6 de febrero, señaló que los equipos comerciales y automatizados que existe en la región de América Latina han mostrado tener una capacidad limitada para identificar correctamente al microorganismo y lo identifican con Candida Haemunolli.

“Los métodos comerciales disponibles en los laboratorios clínicos de rutina identifican de manera incorrecta a Candida Auris, principalmente como Candida haemulonii, Candida Famata, Candida kefyr, Candida Duabushaemulonii, Candida Pseudohaemulonii, entre otras. Como consecuencia, la incidencia o prevalencia de las infecciones causadas por esta levadura podrían estar subestimadas y su manejo podría ser inapropiado. Es importante resaltar, que tanto los métodos convencionales como los equipos automatizados más ampliamente utilizados en la región de las Américas han mostrado tener capacidad limitada para identificar correctamente Candida Auris, detalla el documento, el cual reitera que es importante la vigilancia.

Alarma por datos imprecisos

Según las declaraciones de Alabí, el equipo utilizado para aislar al microorganismo no ha confirmado que se trata de Candida Auris, “entonces mencionar algo en el cual no hay evidencia sustentada por un examen me parece una forma de alarmar a la población y por supuesto dar un dato impreciso ante está situación”, en referencia a la alerta que emitió el infectólogo Iván Solano Leiva.

#ElSalvador | "Es mi obligación ética y profesional alertar sobre las enfermedades de tipo infeccioso, no busco poner en alarma a la población. Candida Auris no es un hongo que se adquiere como el COVID-19", dice el médico infectólogo Iván Solano Leiva en @dialogo21. pic.twitter.com/WrdsJjbegV — elsalvador.com (@elsalvadorcom) February 25, 2021

Sin embargo, para el doctor Solano Leiva, las declaraciones del ministro de Salud confirman la alerta que él ha emitido sobre la detección del microorganismo, altamente resistente a los medicamentos.

“Esto viene a confirmar lo que yo digo, el aparato lo que le dice esto es lo que hemos aislado, entonces es ahí donde viene la sospecha clínica, y entonces revisa que el patrón de los antimicóticos es resistente, ahí es donde uno dice, entonces esto puede ser una Candida Auris. Y lo manda a los laboratorios y en el CDC y ahí salió que era una Candida Auris esa Candida Haemunolli. Él confirma que sí se dieron esos dos casos”, sostiene el Solano Leiva.

“Es el CDC el que ha confirmado que el hongo en pulmones y sangre (paciente de hospital del ISSS) era Candida Auris”, reitera el infectólogo sobre el hongo hospitalario.

#ElSalvador | "El riesgo de adquirir el hongo es en ambientes hospitalarios cuando los pacientes tienen ingresos hospitalarios prolongados, usan dispositivos o instrumentos invasivos, uso de antibióticos de amplio espectro", explica el médico infectólogo. — elsalvador.com (@elsalvadorcom) February 25, 2021

El especialista en enfermedades infecciosas manifestó que él ha recomendado a colegas que trabajan en el hospital El Salvador que investiguen si hay colonización de Candida Auris en el centro de Salud que trata casos específicos de COVID-19. Esto debido a que como antecedente de estos dos pacientes sospechosos con Candida Auris fueron hospitalizados en dicho hospital, informó el medio local El Diario de Hoy.