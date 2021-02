El Salvador: Mujer en aparente estado de ebriedad cae de estructura metálica en discoteca

Mujer en aparente estado de ebriedad cae de una estructura metálica de una disco en El Salvador / Captura de pantalla

Un video se hizo rápidamente viral en redes sociales en el que se ve a una mujer en aparente estado de ebriedad subirse a una estructura metálica de una discoteca y de la cual cae en cuestión de segundos en el municipio salvadoreño de San Lorenzo, San Vicente.

Según la fanspage de Sonsonate TV, quien publicó el video en sus redes el incidente sucedió el pasado martes 23 de febrero en una discomóvil que amenizaba el cierre de campaña de uno de los partidos de la localidad.

El público se quedó sin palabras cuando la mujer subió sin ningún impedimento a la estructura para enseñarle a los presentes sus dotes bailables. Los espectadores no dudaron ni un segundo para sacar su celular y filmar lo que sucedía. En el video no se ve a policías o agentes de seguridad que hayan impedido que la mujer subiera.

🚨🚨Una mujer se subió en los soporte de una discoteca en San Lorenzo, San Vicente, pero no resistió y terminó en tragedia: pic.twitter.com/82ivZwvBWl — Portavoz Noticias (@portavoznews) February 24, 2021

Ante esto, el DJ de la disco trata de advertirle a la mujer que podría electrocutarse con los cables que hay arriba, algo en lo que aparentemente no puso importancia la joven de la cual se desconoce su identidad: “No mi amor tranquila, allá arriba hay energía, tené cuidado”, advierte el DJ.

No obstante, la mujer siguió subiendo hasta llegar a una altura más o menos de 7 metros, en donde comenzó a bailar con más intensidad acalorada por el ritmo, incluso se suspendió de una sola mano a lo que el DJ responde: “No es nada la mona de Tarzán” con tono burlesco, con lo que rápidamente hizo reír a los espectadores, quienes comienzan a silbar y gritarle a la a chica.

Y en cuestión de segundo la mujer pierde el equilibrio y cae de espalda, provocando angustia y suspenso entre los presentes. En el video se puede escuchar los gritos que sueltan las personas al ver cómo cae la mujer, algo que nadie quiso evitar, pues aparentemente se esperaba que algo así sucediera.

Reacciones

Pa que me invitan si saben cómo me pongo — Salvador (@95155627R) February 25, 2021

En redes sociales no faltaron los comentarios de las audiencias burlándose de la joven que no andaba en su sano juicio, pero que al parecer no le pasó nada grave, pues según espectadores solo quedó inconsciente por un poco tiempo. A pesar del percance que sufrió la mujer en el video compartido en la página de Sonsonate TV se puede ver que el baile continuó de manera normal mientras la mujer es atendida en el lugar.