Una exdiputada mexicana y su hija son asesinadas en su domicilio

Un comando armado ingresó al domicilio de las dos mujeres / Imagen ilustrativa: Pixabay

Una exdiputada local y su hija, quien era aspirante a la alcaldía de Cosoleacaque, fueron asesinadas en su domicilio en el estado mexicano de Veracruz.

La exlegisladora local del PRI Gladys Merlín Castro y su hija, Karla Enríquez Merlín, precandidata por el partido oficialista Morena, fueron acribilladas por un comando armado la madrugada de este lunes.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) inició una carpeta de investigación por la doble ejecución. Las autoridades adelantaron que hay tres líneas de investigación, pero sin ofrecer más detalles.

Personas armadas ingresan al domicilio de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro para matarla junto a su hija en Veracruz https://t.co/AjGiOeGA5A pic.twitter.com/Y1BdcpqZdn — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 15, 2021

“(...) No podría decir las líneas de investigación porque no se me comparten…Están allá recogiendo evidencias… Aunque algunos pudieran pensar es la política ella (la fiscal) es muy responsable y dice lo que arrojen los indicios”, indicó en conferencia de prensa el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Algunas versiones señalan que personas armadas a bordo de una camioneta dispararon contra el guardia de la policía estatal que se encontraba vigilando el acceso a la casa.

Posteriormente, los agresores ingresaron al domicilio de la familia y asesinaron a las dos mujeres.

La semana pasada, otro político de Veracruz, Juan Gilberto Ortiz Parra, fue asesinado por sicarios tras haberse registrado como precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván.

Elecciones intermedias

México celebrará elecciones intermedias el próximo mes de junio para renovar la Cámara de Disputados. Además, se elegirán a las autoridades de 15 gubernaturas, así como a diversos cargos a nivel local.

Te puede interesar: Tramitan iniciativas para destituir a presidente salvadoreño, Nayib Bukele

En 2018, estas elecciones estuvieron mascadas por una ola de violencia que dejó 152 políticos asesinados, informó la agencia de noticias rusa RT.