Ventoleras botan dron narco en Costa Rica

Al dispositivo le taparon las luces con cinta blanca y negra / Fotografía: Fuerza Pública de Costa Rica

Los fuertes vientos que se registraron en Costa Rica en las últimas horas se trajeron abajo los planes de alguna persona de distribuir marihuana y cocaína en un dron.

Los oficiales de la Fuerza Pública de Santa Ana interceptaron este aparato con un cargamento de droga que presumen se dirigía a La Reforma.

El hallazgo se dio en la urbanización Las Promesas en Santa Ana, lugar que queda a aproximadamente kilómetro y medio del centro penitenciario.

En el dron había dos envoltorios con marihuana para un total de 140,4 gramos y 31,5 gramos de clorhidrato de cocaína.

Jorge Madrigal, jefe de la Fuerza Pública de San José, señaló que el hallazgo del narcodron se produjo luego de recibir una alerta ciudadana del avistamiento del elemento tecnológico muy cerca de donde había una unidad policial.

De inmediato los uniformados acudieron al sitio y dieron seguimiento al dispositivo que terminó cayéndose al suelo por causa de los fuertes vientos que se registraron.

No obstante, no había rastro del dueño del dispositivo, es decir no hubo personas detenidas. El caso continúa en investigación.

Ayer domingo, la Fuerza Pública ubicó en la Urbanización Las Promesas en #SantaAna, #SanJosé un drone con envoltorios de droga.



Se trataba de dos envoltorios con marihuana para unos 140.4 gramos y 31.5 gramos de cocaína, respectivamente. pic.twitter.com/wtRVIk5pMn — Fuerza Pública CR (@fuerzapublicaCR) February 1, 2021

“Es la primera vez que encontramos uno, pero sí teníamos alertas de que estaban volando drones en el sector de Brasil, de Promesas y de un tajo que hay por Lindora; sí teníamos alarmas de la comunidad organizada, quienes nos han dicho que han escuchado drones sobrevolar, pero no habíamos encontrado ninguno”, explicó.

Y añadió que el aparato cayó en Promesas de Santa Ana e identificaron el cargamento ilícito.

“De Promesas a Reforma estamos hablando de 1.400 metros más o menos, casi casi kilómetro y medio, entonces presumimos que esa droga iba para Reforma”, indicó.

Dron moderno

El jefe policial destacó que se trata de un dron muy moderno que incluso tiene una especie de pinza especial donde prensan la mercancía.

Es decir que esa pinza podría manipularse desde el mismo control de vuelo para abrirla y que la droga caiga, esto sin la necesidad de aterrizar el dispositivo para que se descargue la sustancia ilegal.

Otro aspecto que llamó la atención de los oficiales es que las luces del dron estaban cubiertas con una cinta adhesiva de colores negro y blanco.

Madrigal contó que hace aproximadamente seis meses se dio la primera llamada de un ciudadano alertando el sobrevuelo de un aparato de estos en la zona, pero al ser de color blanco cuando lo elevaban se perdía de vista y se dejaba de escuchar, por lo cual se complicaba el seguimiento para la policía.

“Esa fue la primera alerta después de ahí se han dado algunas alertas y se manda la patrulla, pero no se encuentra. El del domingo sí porque se precipitó al suelo, creemos que por las corrientes de aire y el peso que llevaba”, dijo.

Las autoridades están investigando, junto con personal de Inteligencia, la posible trayectoria de vuelo del dron para tratar de identificar a alguna persona o domicilio, informó el medio local DIARIO EXTRA.