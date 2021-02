Hijo mata a su padre a filazos tras una discusión en Costa Rica

Las autoridades judiciales investigan el homicidio de Leonardo Oconitrillo Delgado / Fotografía: La Teja

Una tarde de conversaciones entre padre e hijo acabó con el primero muerto y el segundo herido luego de una acalorada discusión.

El hecho ocurrió en la urbanización Fiesta del Mar en El Roble, Puntarenas, Costa Rica en una comunidad que los vecinos califican como muy tranquila y amena.

En apariencia, algunos problemas personales habrían causado que el muchacho de apellidos Oconitrillo Molina, de 28 años, atacara con un arma blanca a su propio papá identificado como Leonardo Oconitrillo Delgado, de 51.

En el sitio el adulto le habría propinado a su hijo una puñalada en el hombro, mientras que el joven le habría ocasionado varias heridas en abdomen, tórax y espalda.

Tarde trágica

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta se emitió a las 2:15 p.m. cuando solicitaron la presencia de una unidad paramédica para la atención de la emergencia.

Al llegar al sitio los paramédicos se encontraron con dos hombres heridos, uno tendido en el suelo rodeado de un charco de sangre y otro estable.

El mayor estaba en el piso y al ver su estado procedieron con su atención de primero.

Al revisarlo le hallaron múltiples heridas en el pecho, abdomen y espalda, los cruzrojistas no ubicaron signos vitales, por lo que hicieron la declaratoria del fallecimiento.

Posteriormente revisaron al muchacho de 28 años, a quien trasladaron al Hospital Monseñor Sanabria con la lesión en el hombro.

Algunos problemas

Las autoridades atendieron la impactante escena de inmediato y lograron recabar como datos preliminares que entre ambos había algunos problemas.

Incluso, analizaron una posible versión sobre que el conflicto se dio por una discusión relacionada con temas de drogas.

Algunas personas presentes en la escena mencionaron a los uniformados que ambos hombres estaban consumiendo algún tipo de sustancia ilícita y, aparentemente, el hijo tiene problemas psiquiátricos.

En determinado momento comenzaron a decirse que se iban a apuñalar. En ese instante presuntamente el papá hirió al hijo, quien se habría ensañado en el ataque a su progenitor.

Investigan causas

Los primeros en llegar tras el aviso de los paramédicos del fallecimiento de una persona fueron los oficiales de la Fuerza Pública.

Pocos minutos después de las 3:00 p.m. los uniformados ubicaron dentro de la vivienda a Oconitrillo Delgado.

Tras tomar algunas declaraciones, los azules custodiaron la ambulancia en su camino al centro hospitalario local, donde además montaron la vigilancia a Oconitrillo Molina, quien es el principal sospechoso del homicidio de su padre.

“Oficiales de la Fuerza Pública ubican dentro de casa de habitación con varias heridas de arma blanca al hombre de apellidos Oconitrillo Delgado, el cual fue declarado sin vida por parte del personal de Cruz Roja. Se detiene como presunto agresor al hijo de la víctima de apellidos Oconitrillo Molina”, confirmaron en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Tras las versiones surgidas en la escena, en las que alegan problemas psiquiátricos y conflictos por drogas como presuntas causas del incidente, los policías tomaron nota y, posteriormente, las entregaron junto con la escena al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Justamente será la policía judicial la encargada de determinar las causas que mediaron en el hecho sangriento.

Para esta labor el personal del OIJ hizo las pesquisas correspondientes en la escena y el levantamiento del cuerpo que remitió a la morgue, donde le practicarán la autopsia respectiva.

Familia intranquila

Los vecinos no cabían en su asombro por lo ocurrido con la familia oriunda de la capital, que tenía poco tiempo de residir en la zona.

Una de las lugareñas que no podían creer lo ocurrido es Marjorie Mejía Suárez, quien dijo a El Periódico del Pueblo que don Leonardo, que laboraba como agente aduanero, era muy tranquilo.

“Era una persona tranquila, una persona de su casa, familias que no se meten con nadie, que no tienen ningún problema en el vecindario, personas de bien y sus hijos también, por eso esto ha impactado mucho porque son personas que nunca se metieron con nadie, siempre estaban en su casa, un barrio muy tranquilo, algo impactante lo que ha pasado porque no nos esperábamos esto”, confesó la mujer.

La puntarenense añadió que se asustó mucho cuando escuchó lo ocurrido y se asombró e incluso señaló que dijo “no puedo creerlo, mis vecinos”.

“Personas que nunca salían, que solo las veía uno que salían a hacer sus mandados y llegaban a su casa, que nunca se vieron pleitos y nada extraño, personas normales”, agregó.