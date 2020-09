Ordenan cerco sanitario en poblado salvadoreño ante rebrote de covid-19

Foto: Ordenan cerco sanitario en poblado salvadoreño ante rebrote de covid-19Referencia

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó este jueves establecer un cerco sanitario en el poblado de Corinto (este) ante los crecientes casos de covid-19, en lo que podría constituir un primer rebrote de la enfermedad en el país.

"Estaríamos ante un rebrote de virus en el oriente de nuestro país", indicó el mandatario en su cuenta de Twitter, desde donde ordenó al ministerio de Salud, a la policía y el ejercito a establecer el cerco sanitario.

Según el presidente, recientemente se hizo una jornada en que se tomaron 300 pruebas para detectar covid-19 en Corinto, ubicado a unos 191 kms de San Salvador, y resultado de ello se detectaron 25 casos positivos el miércoles y otros 22 el jueves.

De acuerdo a Bukele, se estima que "un 15% de la población" de Corinto (que posee 15.410 habitantes) "pudiera estar infectada" del nuevo coronavirus.

No obstante, dijo que "existe la posibilidad" de que no se trate de un rebrote de la enfermedad. Pero "no podemos dejarlo al azar", señaló.

En caso de ser un rebrote, dijo el presidente, "no tardaría en esparcirse a las zonas aledañas y luego al resto de nuestro país, en la forma de una segunda ola epidemiológica" de la enfermedad.

En virtud del cerco sanitario, los pobladores no podrán salir o entrar al lugar y no podrán salir de sus casas "a menos que sea para realizarse la prueba (de detección de covid-19) o por una necesidad médica", remarcó el presidente.

Al lugar será enviado un contingente de médicos en número no precisado, y además se desplegarán por distintos rumbos de Corinto 10 cabinas móviles montadas en pequeños camiones que podrán tomar cada una 1.000 pruebas de detección del nuevo coronavirus.

Segunda ola epidemiológica

También se entregará medicamentos a las personas enfermas de covid-19, y se distribuirán 20.000 mascarillas y 6.000 paquetes de alimentos a las familias del lugar, aseguró el presidente.

Un hospital en la cercana ciudad de San Francisco Gotera que fue remodelado recientemente servirá para atender a los enfermos más graves de covid-19, dijo Bukele.

El Salvador contabilizaba hasta el miércoles 27.249 casos positivos del nuevo coronavirus, entre ellos 801 fallecidos, según cifras oficiales.