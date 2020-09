Familias salvadoreñas celebran Día de los Farolitos desde sus casas

Los ahuachapanecos celebraron la víspera del Nacimiento de la Virgen Niña desde sus casas / Fotografía: @BenjaSax06

Los ahuachapanecos celebraron la víspera del Nacimiento de la Virgen Niña desde sus casas, tal como fue el llamado de las autoridades municipales y de la Iglesia católica local, con la finalidad de evitar aglomeraciones y la propagación del COVID-19.

Por primera vez en décadas, las calles lucieron vacías la tarde y noche de un 7 de septiembre.

No hubo ventas, ni grupos musicales. Tampoco hubo enormes estructuras realizadas con varas de bambú y los tradicionales farolitos, que son los que caracterizan esta centenaria tradición.

La preocupación de las instituciones, entre públicas y privadas, para terminar sus creaciones quedaron de lado este año.

Las calles estuvieron desoladas y los pocos ahuachapanecos que optaron por unirse a la celebración, lo hicieron de una forma modesta con el fin de mantener la tradición que nació en 1850, de acuerdo con datos históricos.

La parroquia de Natividad de Santa Ana, conmemoró el Día de los Farolitos con una procesión, las familias decoraron sus casas con farolitos, está una tradición católica realizada cada 7 de septiembre.



Tiene más 150 años de existencia y es originaria del departamento. pic.twitter.com/oc8utB4gYi — Horizonte Prensa Digital (@HpdNoticias) September 8, 2020

Hugo Hidalgo, quien reside en el barrio Las Flores, ha participado desde hace 12 años colocando farolitos.

Te puede interesar: Pandillas en El Salvador han obligado a 32 familias a dejar sus viviendas durante este año

Lo hace como una devoción. Este año colocó la imagen de la Virgen María Niña y a Señora Santa Ana, a quien vistió con un traje típico de El Salvador conocido como volcaneña.

Señaló que cuando comenzó la pandemia pensó sobre si se iba o no a realizar la actividad.

En Ahuachapán, esta noche la iglesia católica celebró la procesión en honor a la Virgen María. El recorrido inició en la iglesia Guadalupe y finalizó en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Hoy también se celebra el Día de los Farolitos. Video cortesía: Sergio Zelaya. pic.twitter.com/7GqRAG1F98 — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) September 8, 2020

“Estos cinco meses que han transcurrido han permitido que maduremos la idea sobre ¿qué es realmente esto? Porque no es más que un sentimiento de agradecimiento, de veneración hacia la Virgen. No es que haya carnaval, que haya ventas, no; es una forma de promover lo que es la parte religiosa”, expresó el docente de profesión.

El centro de la ciudad estuvo vacío; sólo en algunas colonias y barrios hubo movimiento de residentes que decoraron las fachadas de sus viviendas.

Los turistas también fueron mínimos

“Es bien raro ver a Ahuachapán de esta forma un 7 de septiembre; pero sabemos que la pandemia nos ha venido a cambiar en muchos aspectos y debemos de ser responsables. Ya habrá tiempo de celebrar como en años anteriores; pero por ahora, desde nuestras casas celebramos la víspera del Nacimiento de la Virgen Niña”, dijo el lugareño Juan González.

Las actividades programadas para la noche del lunes fueron mínimas: una misa en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción y luego una procesión con la imagen de la Virgen Niña que salió de la parroquia Guadalupe y posteriormente elevación de globos aerostáticos en diferentes puntos de la ciudad, informó El Diario de Hoy.