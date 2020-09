AMLO destaca cumplimiento de sus compromisos a dos años de Gobierno en México

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador / Fotografía: EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este martes su segundo informe de Gobierno, en el que destacó entre otros puntos, los logros de sus programas sociales y el fortalecimiento de la economía moral que aplica, además de continuar la lucha contra la corrupción y se comprometió a repuntar la economía en medio de la pandemia de la COVID-19.

Al respecto, en su discurso en el Palacio Nacional, el presidente dijo que lo han criticado por no aplicar rescates económicos elitistas ante el avance de la pandemia en el país, pero gracias a esa estrategia siete de cada diez familias está llegando un beneficio o algo del presupuesto público “que es dinero de todos”.

Agregó que el total de los indígenas y los más pobres se benefician con al menos uno de los programas sociales del Gobierno. Mediante estas iniciativas, detalló López Obrador, se han beneficiado 23.000.000 de familias.

También se refirió a la reforma del artículo cuarto de la Constitución para convertir los apoyos destinados a los adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, así como el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica en derechos sociales, prioritarios y obligatorios.

"De ahora en adelante el Gobierno deberá cumplir con este mandato, sea del partido que sea", resaltó.

Otros hechos que señaló como logros de su gestión fueron los programas de Internet para todos, la cancelación de la Reforma Educativa, el otorgamiento de 11.000.000 de becas a estudiantes de todos los estratos, la lucha contra la corrupción y el no asumir deudas ante la COVID-19.

México contra la COVID-19

Entre los puntos que destacó, se encuentra la gestión de su gabinete frente a la crisis sanitaria. En ese sentido destacó que “saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud”. Agregó que recibió el Gobierno con 401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir y con un déficit de más de 200.000 profesionales de la salud.

“En pocos meses hemos convertido (…) 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19, se han instalado 32.203 camas y 10.612 con ventiladores. Asimismo se han contratado 47.000 médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud”, agregó.

También señaló la propuesta de su país ante la ONU de que las medicinas y vacunas tengan carácter no lucrativo. Además, recordó que México participa en los esfuerzos internacionales para desarrollar una cura contra el nuevo coronavirus.

Al respecto, López Obrador destacó “el compromiso que hicimos con la Universidad de Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, con la fundación de Carlos Slim y con el Gobierno de Argentina. Esperamos que ese acuerdo dé resultados en noviembre y empecemos a aplicarla vacuna a más tardar a inicios del año próximo de manera universal y gratuita”.

Lucha contra la corrupción

AMLO destacó que "no tengo la menor duda: la peste de la corrupción originó la crisis de México, por eso me he propuesto erradicarla por completo".

"Ya se acabó la robadera de los de arriba", prosiguió.

López Obrador afirmó que gracias a la política contra la corrupción que lleva a cabo su Gobierno y la austeridad, la administración federal logró ahorrar 560 mil millones de pesos.

"No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor Gobierno. Estamos enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante", subrayó.

"La austeridad republicana es una realidad. Son hechos, no palabras. Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo".

"Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México."

"Y estamos avanzando: no hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial".

Consulta sobre juicio a expresidentes

El mandatario mexicano al referirse a la posibilidad de juzgar a expresidentes mexicanos, indicó que "en los casos en los que se está implicando a expresidentes de la República, he propuesto, que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad, y que de ser necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo".

"He dicho, y reitero, que yo votaría por no someterlos a proceso pues mantengo la postura que sostuve en mi toma de posesión, según la cual, “en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”, precisó.

"Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo", informó Telesur.