Reportero gráfico tira la cámara y salva a una jovencita del suicidio en Honduras (Video)

Un joven cambió de misión en cuestión de segundos, dejó a un lado la cámara con la que gravaría un suicidio y se abalanzó sobre una dama que intentaba quitarse la vida agobiada por la falta de empleo en la capital hondureña.

Un “ángel de carne y hueso” ha sido catalogado en los medios de comunicación, el camarógrafo Elvin Ramírez, que la mañana de un lunes plagado de noticias sobre la pandemia salvó la vida de una mujer en el anillo periférico, a inmediaciones de la colonia Las Vegas.

Era las 10:00 de la mañana, cuando se trasladaba por la denominada Vía Rápida junto al equipo de trabajo del CANAL 11 integrado por la periodista Gisela Cálix y el motorista, Elías Pérez.

Minutos antes acababan de dar cobertura a una incautación de drogas en otro sector de la ciudad, cuando el equipo periodístico regresaba a la base, de repente la comunicadora observó que en el barandal de un puente una mujer intentaba lanzarse al vacío.

“Esa mujer quiere lanzarse de ese puente”, alertó Cálix. “Yo solo me acuerdo que me tiré del carro a grabar la acción, como siempre lo hago en toda situación de noticia. Avancé unos diez metros, mientras iba grabando, pero en un instante corté la grabación al ver la intención de la muchacha de quitarse la vida”.

La atrapé por el abdomen

“Me eché la cámara al hombro y me crucé la calle, disimuladamente seguí caminando como si nada y que la cosa no era conmigo, para no alarmarla”. Por la vía circulaban carros a alta velocidad -siguió relatando- mientras se aproximaba a la dama: “En mi mente solo decía -no llego, no llego- pero tenía como objetivo llegar a ella”.

En esos momentos, la jovencita conocida como “Mitchell”, amenazaba con sus brazos de lanzarse al precipicio de unos 100 metros de profundidad. “Pero fue en ese momento que pienso que Dios me ayudó y que puso ese ángel de la guardia en mí, lo utilizó en mí, para ayudar a la muchacha”.

“Corrí sin importar los carros que pasaban; recuerdo que la tomé por la espalda sin que ella se diera cuenta, agarrándola fuerte por el abdomen y bajándola de ese puente, jalándola con fuerza hacia atrás”, así le salvó la vida a la entristecida mujer.

Sin quererlo Elvin Ramírez irónicamente se convirtió en noticia, otros periodistas que llegaron a cubrir el suceso, grababan desde sus teléfonos móviles el rescate.

“Ya cuando la tenía sometida, ella reaccionó y se soltó en llanto entre mis brazos, fue ahí cuando le explique Dios es grande, Dios es amor y otras cosas que me salían del corazón”, recordó Elvin Ramírez en conversación con LA TRIBUNA.

“Le dije que todo en la vida tenía solución y por muy grande que sea el problema, todo tiene solución y lo mejor es apegarse a Jesucristo”, aconsejó.

En la miseria mendingando sin empleo

En ese momento, la mujer con su rostro empapado de lágrimas le relató brevemente se quería quitar la vida, porque está desempleada y dos hijos pequeños sin el sustento diario.

Le espetó que ni ella había comido esa mañana calurosa y la situación de vida era tan precaria que la estaban echando a la calle junto a sus vástagos de un cuarto porque ya llevaba varios meses sin pagar la renta.

“Mitchell” le narró que se cansó de buscar trabajo, seguidamente y convencida de la crisis que deja la pandemia en Honduras, se lanzó a la calle a mendingar para llevarle comida a sus hijos.

Sin embargo, se decepcionó más cuando autoridades la desalojaron del lugar donde a diario pedía dinero, fue así como se dirigió al puente a suicidarse lanzándose en picada al despeñadero.

En un estado de relax, Elvin Ramírez contó este episodio que marcó su vida, porque dejó por un lado su trabajo de grabar la acción suicida. “Lo dejé por fuera, me pudo más la parte humana, el sentimiento de poder ayudar a las demás personas y la acción de salvar una vida que estaba en peligro”.

“No me importó mucho el grabar, porque para mí en ese momento valía más la vida de esa joven, pero nunca he dejado de grabar, solo ese día me decidí dejar por fuera el “récord” de la cámara”, aclaró. En el rescate también hubo otro “ángel”, se trata de Denis Lagos, un compañero de fuente quien distrajo a la muchacha mientras Elvin Ramírez se acercaba a salvar a la muchacha.

Dios lo usó como herramienta

Esta acción ha sido “trending” en las redes sociales donde Elvin Ramírez recibe felicitaciones a diario de los internautas que se conmueven al ver el video donde se salva una vida del suicidio.

“Solo quiero decir que ese momento Dios me utilizó como su herramienta para salvarle la vida a esa muchacha”, recordó nostálgico por el momento que vivió junto a la joven suicida.

Datos

El heroico joven tiene cinco años de laborar como camarógrafo en Canal 11, antes trabajó en el área de deportes, donde se inició en el ámbito periodístico. Ahora es considerado por sus compañeros de trabajo y otros medios de comunicación como un “ángel de carne y hueso”, por haber sido el actor principal para que una mujer decepcionada de la vida no se quitara la vida, dejando huérfanos a dos pequeños hijos.

Sin embargo, tras rescatar del puente a la muchachita el reportero gráfico siguió con sus labores de andar captando momentos periodísticos, para ganarse la vida y llevar sustento también a su familia.