Gobierno de Venezuela repudia agresión de Estados Unidos contra presidente del TSJ

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno / Fotografía: Caraota Digital

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en comunicado oficial emitido este martes por el Ministerio para Relaciones Exteriores repudió la más reciente agresión de Estados Unidos contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno.

El comunicado denuncia que Estados Unidos (EE.UU.) irrespeta "al Tribunal Supremo de Justicia, en la persona de su presidente, Maikel Moreno, mediante falsas acusaciones y la oferta de recompensas al estilo de los cowboys del salvaje y lejano oeste".

La protesta del Gobierno venezolano se debe a que el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó al titular del Supremo de "utilizar su posición de autoridad para obtener beneficios personales", ofreciendo a su vez 5 millones de dólares por colaborar a "procesar" al presidente del TSJ.

#COMUNICADO| Venezuela rechaza las acciones ilegales y coercitivas del gobierno de Donald Trump que, al estilo de los cowboys del lejano oeste, irrespeta al Tribunal Supremo de Justicia y a su Presidente, Dr. Maikel Moreno, a partir de falsas acusaciones. pic.twitter.com/kfU120BIYJ — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 22, 2020

“La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la persecución obsesiva de la élite gobernante estadounidense contra el gobierno y el pueblo venezolanos”, continúa señalando el comunicado oficial.

A su vez, el documento emitido por la cancillería venezolana advirtió que “esta nueva acción de agresión será sumada al expediente contra funcionarios estadounidenses que Venezuela ha elevado ante la Corte Penal Internacional”.

"Intentos desesperados"

Mag. Maikel Moreno ratifica su autonomía e independencia ante pretensiones injerencistas extranjeras https://t.co/3opBWFvjAI pic.twitter.com/W8bOq9zNVF — Maikel Moreno (@MaikelMorenoTSJ) July 21, 2020

Por su parte, Moreno expresó este miércoles que "no es la primera vez que pretenden atacarme los voceros del imperio norteamericano, en sus intentos torpes, desesperados, llenos de manipulaciones y mentiras, mediante los cuales buscan subvertir la institucionalidad democrática y la paz en Venezuela, pero no podrán lograrlo, porque la independencia y la soberanía de la Patria no están en discusión", informó la agencia de noticias venezolana Telesur.