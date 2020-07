Renuncia director de salud en Costa Rica por incumplir normas sanitarias

En el cargo, Marín ha sido el principal responsable de las acciones para trazar el rastro del virus, que está en fuerte expansión. Foto / Elmundo.cr

San José, Costa Rica | AFP | El médico Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud y una de las figuras en la lucha contra el coronavirus en Costa Rica, renunció este lunes a su cargo tras la publicación de imágenes en las que aparece incumpliendo las medidas sanitarias.

Mientras en conferencias y audios se aterroriza a los ciudadanos y se les exigen los mayores sacrificios, el epidemiólogo en jefe, sin distanciamiento social, sin respetar su “burbuja” y sin protección, demuestra todo lo que ha dicho que no se debe hacer. pic.twitter.com/c1J845qb1N — Ivonne Acuña Cabrera (@AcunaCabrera) July 20, 2020

Marín, de origen cubano, desató una polémica el fin de semana cuando se divulgaron en redes sociales fotografías en la que aparece en un barco de pesca sin guardar distancia de la tripulación y sin mascarilla o careta.

Renuncia del Dr. Rodrigo Marín, Director de Vigilancia pic.twitter.com/uGb1UYytX5 — Ministerio de Salud de Costa Rica (@msaludcr) July 20, 2020

"Sin duda es necesario predicar con el ejemplo y ayer no fui consecuente con el mensaje", dijo Marín en una carta dirigida al ministro de Salud, Daniel Salas.

"Me equivoqué, no mantuve la distancia fuera de mi burbuja y no utilicé el equipo de protección personal", admitió Marín.

Ante ello, dijo que para "no enlodar el mensaje de prevención" que se le ha enviado a la población, decidió renunciar de inmediato a su cargo de director de Vigilancia de la Salud.

En el cargo, Marín ha sido el principal responsable de las acciones para trazar el rastro del virus, que está en fuerte expansión en el país centroamericano.

El médico se caracterizó por su estilo directo para hablar y para llamar a la población a evitar las reuniones sociales, a las que se atribuye parte de la expansión del nuevo coronavirus en las últimas semanas.

Después de mantener el contagio bajo control desde su aparición en marzo, Costa Rica registró una explosión de casos a mediados de junio, lo que ha obligado a endurecer las medidas de contención.

Hasta este domingo Costa Rica registró 11.114 contagios de covid-19 y 62 muertos.