Chile reporta 4.696 nuevos casos de coronavirus

De esos casos activos, 1.581 personas están internadas en unidades de cuidados intensivos / Foto: Twitter

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, informó este lunes 8 de junio que en las últimas 24 horas se confirmaron 4.696 nuevos casos de coronavirus en este país sudamericano, elevando la cifra total de contagiados a 138.846.

Santiago, el principal foco de la pandemia y donde la red hospitalaria está al límite, comienza este lunes su cuarta semana consecutiva de cuarentena total, una medida que afecta a 7 de los 18 millones de habitantes del país.

Sobre los nuevos contagios, el funcionario detalló que 4.237 de ellos corresponden a personas que desarrollaron síntomas, mientras que 459 son asintomáticos.

Entretanto, el número de víctimas fatales por la pandemia es de 2.264. En la última jornada hubo 74 fallecimientos más.

Lee también: Honduras inicia este lunes su plan de reactivación económica

El funcionario detalló que actualmente hay 24.334 casos activos de coronavirus en el país. "Son los que consideramos contagiantes", enfatizó.

De esos casos activos, 1.581 personas están internadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales, 1.333 están conectadas a ventilación mecánica.

Ministro Jaime Mañalich

- 74 fallecidos en las últimas 24 horas pic.twitter.com/LFJTY9BZzm — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 8, 2020

Las autoridades sanitarias reconocieron el domingo 553 nuevas muertes que no fueron contabilizadas entre abril y mayo por el cambio metodológico al contabilizar fallecidos, que ahora no sólo contempla los casos comprobados de la COVID-19, sino también aquellos casos sospechosos pero cuyo examen PCR no arrojó resultados a tiempo.

Chile, que más de 700.000 exámenes es uno de los países que más pruebas PCR realiza en la región, se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda nocturno, con colegios, universidades y fronteras cerradas desde mediados de marzo, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad