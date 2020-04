Ingeniero se convierte en la octava víctima mortal del coronavirus en El Salvador

Fuentes médicas dicen que al parecer se contaminó en los resguardos estatales. Pasó por tres hospitales hasta que murió, según lo confirmó el ministro de Salud. I Fotografía: @SaludSV

Un ingeniero que vino de Estados Unidos y entró al país vía terrestre desde Guatemala semanas atrás, se convirtió en la octava víctima mortal del COVID-19 en El Salvador, según lo confirmaron las autoridades de Salud.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, publicó en su cuenta de Twitter que la víctima tenía 62 años y vino al país desde Estados Unidos, agregó que se realizaron “esfuerzos médicos y atención de primera línea”.

Este día un salvadoreño más pierde la batalla contra el #COVID19.



Se trata del 8° fallecido en nuestro país un paciente de 62 años de edad procedente de EEUU que recibió toda la atención médica y el esfuerzo del personal de primera linea.



Nos sumamos al dolor de su familia. — Francisco Alabi (@FranAlabi) April 23, 2020

El caso

Sin embargo, fuentes médicas afirmaron a El Diario de Hoy, que el profesional vino al país en un buen estado de salud, pero luego fue enviado al albergue del municipio de Jiquilisco, Usulután, para estar con personas que venían de Europa y de otras parte del mundo. Ese albergue fue clausurado y transformado en hospital para pacientes de COVID-19.

Ocho días después, el ingeniero comenzó con los síntomas de tos y gripe. Ya aseguraba que muchas personas presentaban los mismos síntomas.

Las fuentes agregan que el 24 de marzo, una semana después, el profesional fue movido hacia el hospital Saldaña en Los Planes de Renderos, donde estuvo con un aceptable estado de salud.

Este miércoles 22 de abril realizamos 1,010 pruebas de #COVID19:



- Confirmamos 13 nuevos casos

- Todos locales



Además informamos del octavo fallecido por la enfermedad.



También reportamos cuatro pacientes curados.



Más información en: https://t.co/RAMz0dM1UL pic.twitter.com/QNbZp3FVwp — Ministerio de Salud (@SaludSV) April 23, 2020

Sin embargo, en los días próximos su estado de salud se complicó y fue trasladado hacia el hospital del ISSS en la colonia Amatepec, Soyapango donde debió ser intubado por la gravedad de su salud que le impedía respirar.

“Al parecer le perforaron el pulmón y se complicó todo, le dieron antibióticos para esto y hidrocloroquina. Luego presentó una complicación renal. No le pusieron la diálisis porque no había equipo. Los parientes lo intentaron sacar para darle otro tipo de atención pero no permitieron”, declaró la fuente.

Conocidos del ingeniero lo recordaron como un hombre que trabajó mucho y logró sacar adelante a sus hijos profesionales que viven en el extranjero.