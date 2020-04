Hombres, los más afectados por el coronavirus en Honduras

El gobierno de Honduras junto a la secretaría de Seguridad y el Sinager, mantienen el toque de queda absoluto en todo el territorio nacional. I Fotografía: Pixabay

El Sistema de Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) de Honduras, confirmó este lunes en horas de la noche en Cadena de Radio y Televisión, 17 nuevos casos y se contabilizan 494 casos, 46 muertos y 29 personas recuperadas.

De estos 494 casos, se han recuperado 29, muerto 46 y 419 personas infectadas, siendo 240 hombres los afectados, 179 mujeres, 12 niñas y 20 niños.

Los infectados son de los departamentos de Cortés con 351 casos, 60 Francisco Morazán, 29 de Colón, 20 de Atlántida, 12 de Yoro, 10 Santa Bárbara, 5 en Lempira, 2 en Choluteca, 2 de Comayagua, 2 en La Paz y 1 en Copán.

Toque de queda

"Hay 30 muertos con Covid-19 en San Pedro Sula que no han sido reportados por SINAGER. La estrategia del Gobierno en el Valle de Sula sigue siendo equivocada", Doctor Carlos Umaña. pic.twitter.com/PAOKUFlyMl — Radio Noticias FM Honduras (@radionoticiashn) April 21, 2020

El gobierno de Honduras junto a la secretaría de Seguridad y el Sinager, mantienen el toque de queda absoluto en todo el territorio nacional, que finaliza el próximo domingo 26 de abril, como medida de prevención para evitar más contagios y la propagación de la pandemia.

A pesar del toque de queda han ocurrido diferentes protestas de la ciudadanía para exigir alimentos al Gobierno. Los pobladores están descontentos porque, pese a cumplir la cuarentena preventiva, muchas familias aún no han recibido las bolsas solidarias prometidas por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, no tienen para comer y no disponen de medios para acceder a otros recursos porque el toque de queda les impide trabajar.

También se suma que pese a las medidas tomadas por las autoridades hondureñas, la pandemia se ha acelerado de manera desproporcional, aumentando el número de casos en un alto porcentaje en comparación a los casos confirmados la primera semana de la epidemia, informó el medio local La Tribuna.