Golpean a hombre que intentaba abusar de su sobrina en Costa Rica

Imagen Referencial: Pixabay

Un sujeto al que se le conoce con el alias de “Piyaya” fue detenido por las autoridades de la Fuerza Pública de Costa Rica como sospechoso de intentar abusar de su propia sobrina.

El hecho ocurrió este fin de semana en el sector de La Campiña en El Tejar de El Guarco en Cartago.

Al parecer, la menor se encontraba en la casa con su hermanito y fue precisamente este último el que llegó cuando aparentemente el abusador se aprestaba a cometer el delito.

Muy asustado, el niño salió de la vivienda y dio aviso a los vecinos, quienes sin piedad alguna le dieron una golpiza al depredador sexual, dejándolo malherido y en manos de las autoridades.

Te puede interesar: Polvo del Sahara en El Salvador: 9 curiosidades

Trascendió que en apariencia esta no es la primera vez que "Piyaya" es encontrado en este tipo de actos deshonestos y hasta se dijo que había descontado condena en la cárcel por el delito de violación precisamente a menor de edad, no obstante, esta versión no pudo ser cotejada con las autoridades.

La Fuerza Pública se encargó de detener al abusador y lo pasó con un informe hasta la Fiscalía para que se determine su situación jurídica.

En cuanto a la menor, quedó a resguardo de su familia y su estado de salud era óptimo, informó DIARIO EXTRA.

Delitos sexuales contra menores no deben prescribir

En el Código Penal costarricense la prescripción de los delitos sexuales contra una persona menor de edad corre a partir de que la víctima cumple 18 años de edad, o de que esté en condiciones de poner una denuncia, siendo que en su mayoría las víctimas son mujeres con una estigmatización social y un abordaje parcializado que re victimiza, juzga y silencia.

"Un gran porcentaje de víctimas no accede a la justicia por una serie de procedimientos que re victimizan e inhiben la denuncia. A ello se suman los factores emocionales y psicológicos que trastornan la vida de las víctimas, con el agravante de que el agresor es una persona cercana y de confianza, lo que genera más silencios. Esta situación podría cambiar si en el país se aplicara la imprescriptibilidad a este tipo de delitos, proyecto que estamos preparando para que sea acogido por diputados y diputadas", expresó Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer.

Esto garantizará un esquema de Derechos Humanos, un mayor acceso a la justicia de grupos vulnerables como lo son las mujeres y los menores de edad, sin limitar los procesos y asegurando el accionar del sistema penal.