¿Coronavirus en Honduras? Familiares de Digna Lorenzo denuncian "circo mediático"

Molestos y decepcionados con el manejo que le han dado las autoridades de Salud al caso de la hondureña, Digna Lorenzo, han reaccionado sus familiares.

Sus parientes también acusan a cierta prensa de crear desinformación pues aseguran se han dicho cosas que no son ciertas.

🔴🇹🇼Digna Lorenzo es la hondureña proveniente de Taiwán vía Los Ángeles qué fue ingresada en el Tórax por sospechas de coronavirus en Tegucigalpa 👇👇👇🇹🇼🔴 pic.twitter.com/xDJ69J84KA — VTV Somos Todos (@VTVSomosTodos) February 18, 2020

La Tribuna logró contactar a Claudia Lorenzo, hermana menor de Digna, quien entre otras cosas contó que su pariente es licenciada en turismo y maneja muy bien los riesgos que implica viajar a zonas afectadas y en esta ocasión se encontraba en Taipéi, capital de Taiwán.

Motivo de su estadía en el continente asiático, Digna Lorenzo, ha pasado por varios protocolos de salubridad, pero sin mayores contratiempos para arribar a Honduras. Una vez en Tegucigalpa fue ingresada mediante un ambiente agitado al Hospital del Tórax, para ser evaluada de forma aislada con la finalidad de comprobar si es o no portadora del coronavirus covid-19.

“Mi hermana es una mujer profesional, es licenciada en turismo y ha viajado mucho y créanme que tomó todas las medidas de seguridad, pues está al tanto del coronavirus”, inició su relato vía telefónica Claudia Lorenzo, quien añade que no pensaban dar declaraciones, pero debido a todo lo que surgió, consideró oportuno dar una aclaración.

Según explicó Claudia, su consanguínea, fue a Taipéi a disfrutar de sus vacaciones, para pasar tiempo con uno de sus tres hijos, que se encuentra becado en el país asiático.

Pasó revisión en EE.UU.

“Desde que viajó a ver a mi sobrino siempre estuvimos en contacto y hablamos que ha su regreso pasaría por controles médicos, pero venía tranquila porque ella ha viajado mucho y además sabía que estaba bien de salud”, afirma Claudia.

La paciente llegó a #Honduras en un vuelo comercial desde Taiwán e hizo escala en Estados Unidos antes de llegar a Tegucigalpa https://t.co/AkrCu8xIdH — TN8 Nicaragua (@canaltn8) February 19, 2020

Según explica su hermana, la señora Digna salió a inicios de semana de Taipéi y arribó directamente a Los Ángeles, Estados Unidos, ciudad en la que le hicieron los respectivos controles médicos y los pasó sin ningún problema.

“Si mi hermana estuviera enferma o portara el coronavirus, ahí mismo en Los Ángeles la hubiesen puesto en cuarentena, pero comprobaron que no tenía nada y continúo con su trayecto a Honduras sin problemas”, explicó.

“Luego, cuando aterrizó en Tegucigalpa curiosamente vi en las noticias que una mujer, con sus características, era sospechosa de virus y le escribí al WhatsApp en forma de broma y resulta que a la que tenían era a ella”, añadió.

“¡Circo!”

Tocar suelo nacional debía ser un alivio para la madre hondureña y su familia, pero en lugar de eso empezó lo peor, pues sus parientes más cercanos están disgustados con la forma en que se manejó todo.

#Honduras | La paciente, de 52 años y quien no indicó su nombre, está "estable, normal" y "fuera de peligro", aseguró la Ministra de Salud https://t.co/Qc6nxoL86A — TN8 Nicaragua (@canaltn8) February 19, 2020

“Era normal y ella se esperaba un protocolo de seguridad por el tema del coronavirus, ya que venía de Asia, pero reprochamos la forma en que se ha manejado. Agradezco a LA TRIBUNA por buscar la verdad y no quedarse con lo que se dice en las redes sociales o medios sin orientación en la investigación”.

La sorpresa familiar fue cuando se le catalogó como una posible portadora del Covid-19, pues supuestamente presentaba síntomas del coronavirus.

“Eso nos tiene molestos porque no nos imaginamos que pasaría lo que pasó, no hay que especular, ni hablar sin antes hacer las respectivas investigaciones para poder ofrecer una información acertada. Sinceramente ha sido un circo porque viene de Taiwán y no me parece justo para mi hermana, porque es una buena persona, preparada y luchadora. Sin embargo, somos personas de mucha fe y sabemos que todo se aclarará”, alegó Claudia.

Confirmación vía celular

Toda la familia de la compatriota en observación médica, se encuentra sorprendida con todo lo que han visto y leído en redes sociales y algunos medios de comunicación.

“No hay que correr por informar y al final crear desinformación, han hecho comentarios dañinos y por eso consideré importante dar esta entrevista, ya que no es justo para ella, sus hijos y esposo, pero es una persona que cuenta con el apoyo de sus familiares y amigos”, señaló.

Reconoció que sus amigos han estado muy al pendiente y orando por su hermana para que se aclare lo más pronto posible que ella está bien.

El personal de la Oficina Sanitaria Internacional de @saludhn ha procedido de manera adecuada ante la situación, aplicando el protocolo correspondiente #COVID19 pic.twitter.com/Yo1WC9522l — OPS/OMS Honduras (@OPSOMS_Honduras) February 18, 2020

“Hasta a donde yo sé, ella está en perfecto estado de salud, porque eso fue lo que me dijo ella desde el Hospital del Tórax. Además, también me aclaró que jamás dijo haber estado cerca de alguien con síntomas de coronavirus.

La respuesta que recibió de su hermana Digna, fue puntualmente la siguiente: “Los médicos me preguntaron si había viajado en tren y dije que sí, porque no voy a mentir, pero no estuve en contacto con nadie con sospechas de portar el virus”.

“Me siento triste porque hasta que uno vive estas cosas, se da cuenta lo que un país le puede hacer a uno, sobre todo la prensa, levantando cortinas de humo y usarlo a uno como show, como circo y es terrible. Pero estoy bien gracias a Dios, solo dije la verdad de dónde venía, ya que tenía un poco de tos, porque venía de un lugar frío y estuve más de 18 horas volando. Me iban a dejar salir hoy ya rapidito, pero Salud dijo que no y entiendo, pero aquí estoy tranquila. Cuídense y abrazos”, puntualizó Digna Lorenzo vía celular.

“Video de terror”

#HCHNoticias ¡Mátenla! gritan personas al momento que ingresaba patrulla con la señora, Digna del Carmen Lorenzo al Instituto Nacional Cardiopulmonar #Tórax pic.twitter.com/DupAuoMPY3 — HCHTelevisiónDigital (@HCHTelevDigital) February 18, 2020

Los familiares de Digna también están aterrorizados con la invasión a su privacidad de la que ha sido víctima, ya que se han expuesto a la luz pública fotografías personales invadiendo sus redes sociales.

“El caso de ella ha sido satanizado y han hecho de esto un show que da pena, pero aclaramos que ella está muy bien”.

Su hermana Claudia, también reconoció que crea temor lo que escucharon en un video que circula en redes sociales, a donde se oye a un estólido gritar “¡que la maten!”, cuando frente a él pasaba la ambulancia en la que era trasladada la hondureña proveniente de Taiwán.

Compartimos el comunico de prensa de las autoridades sanitarias, sobre el caso sospechoso de #COVID19 pic.twitter.com/JGkajarrsw — OPS/OMS Honduras (@OPSOMS_Honduras) February 18, 2020

“Observar esas cosas duele, molesta y hasta da miedo porque uno no sabe de lo que son capaces algunas personas. Seamos humanos, seamos hermanos, somos hondureños y este tipo de noticias trascienden, hay que saber manejar esto”, concluyó Claudia Lorenzo, hermana de la señalada como posible infectada con el covid-19.