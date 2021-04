¿Está maldita?: Viralizan ciclovía en México donde todos se caen (VIDEO)

Foto: A través de redes sociales se viralizaron diversos videos en donde se ve caer a mucha gente/RT

En videos viralizados en redes sociales, se puede observar cómo varias personas caen con una infraestructura en dicha ciclovía.

Y veremos el video y nos parecerá gracioso, pero, si te das cuenta, la mayoría de las víctimas son adultos mayores que -aplicando la empatía- quizá no puedan levantar los pies para superar este separador colocado para definir una ciclovía en Puebla.

Te puede interesar: Un pueblo fantasma de EE.UU. se viraliza en TikTok pero no puede ser visitado

Sean peras o sean manzanas, te contamos que en dicha entidad fue colocada una ciclovía que ha causado innumerables caídas por parte de transeúntes provocadas por la colocación de los separadores clásicos para definir el carril. Los peatones no se han salvado no sólo de las burlas, sino también de las críticas por no utilizar de manera correcta el paso peatonal.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales se viralizaron diversos videos en donde se ve caer a mucha gente a causa de unos separadores colocados para definir el carril de una ciclovía ubicada en la calle 7 Sur, esquina con 13 poniente, en el centro de Puebla, de acuerdo a información difundida por Telediario.

El problema radica en que muchos peatones se han caído al querer superar esos separadores, motivo que ha provocado que reciban múltiples críticas justamente en las redes sociales por no saber usar -o no querer usar de manera correcta- los señalamientos viales. Estos casos, además, llaman la atención pues se dan de manera recurrente.

Los usuarios destacan que los peatones deberían ser más conscientes, que deberían ser más educados a la hora de usar correctamente los señalamientos viales y que, de hacerlo, este tipo de accidentes no sucederían. El ayuntamiento, por su parte, no ha respondido a las quejas de los vecinos quienes han pedido que se retiren estos separadores para evitar más tropezones.