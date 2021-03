Video muestra los efectos de fumar dentro de una casa durante más de 20 años

Foto: La grabación relevó el proceso de limpieza en la vivienda/Referencia

Duranda Rose, usuaria de TikTok, publicó este jueves un video con los efectos causados en las superficies de una casa, expuesta al humo del tabaco durante 21 años.

La grabación relevó el proceso de limpieza en la vivienda. Al parecer, los anteriores propietarios no solo eran fumadores empedernidos, sino también vivían en un desorden constante.

Se puede ver a una persona retirando una capa de alquitrán de color casi marrón de las paredes, del suelo, del techo, así como de los electrodomésticos y muebles. Al mismo tiempo, se notan numerosas quemaduras de cigarrillos en la alfombra.

El video se volvió viral, logrando hasta la fecha 17,9 millones de reproducciones y más de 38.000 comentarios. Los internautas expresaron su enorme asombro.

Riesgos de fumar

Los científicos analizan los factores de riesgo y los factores de protección para prevenir el inicio de cánceres nuevos. Cualquier cosa que aumenta su riesgo de tener cáncer se llama factor de riesgo de cáncer; cualquier cosa que disminuye su riesgo de tener cáncer se llama factor de protección de cáncer.

Algunos factores de riesgo de cáncer se pueden evitar, pero muchos otros no. Por ejemplo, tanto fumar como heredar ciertos genes son factores de riesgo de algunos tipos de cáncer, pero solo se puede evitar fumar. Hacer ejercicio con regularidad y consumir alimentos saludables son factores de protección para algunos tipos de cáncer. Es posible que, al evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección disminuya su riesgo; sin embargo, esto no significa que no enfermará de cáncer.