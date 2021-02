¡Caldera On Fire! Snoop Dogg sube un video con él de protagonista / Referencia.

Nicaragua es una tierra de personajes, de creatividad divina gracias a ilustres de la patria como Rubén Darío, y en pleno 2021 relucen otras figuras de un calibre poético como Don Caldera .

Ya ha sido recurrente que en stickers, memes o que en las redes sociales aparecen un video o foto de este peculiar señor, que tendrá ya más de 50 años, en posiciones dizque sexys, de índole sensual y con un sex appeal que probablemente solo él cree que posee.

El empresario de pollos y huevos ha llegado ahora a un nivel de popularidad sin precedentes, mucho más alto que varias influencers nicas que tienen que mostrar hasta el hígado para ganar likes o seguidores, ya que el propio Snoop Dogg en su cuenta de Instagram subió un video Tik Tok en que el protagonista es este señor.

El baile sensual

"Te espero en mi casa, en baby doll, ven juguemos Fifa, mete el gol", con esa lírica de una canción de ese género urbano que ha venido trastornando la sociedad moderna de centennials, es que vemos a Caldera haciendo unos movimientos de cadera que suponemos desde su óptica son técnicas infalibles para conseguir pareja de apareamiento.

Es un montaje el video, con una muchacha que está de espaldas sin saber que tiene al señor atrás mientras él hace todos esos dichos movimientos. Sin embargo lo más llamativo es cómo este video llegó hasta la presencia de la eminencia del hip hop y el rap, quien ahora ha elevado hasta la estratosfera la popularidad de Don Caldera.

Qué depara el futuro

La verdad es que por más que muchos digan que hace el ridículo y que avergüenza a la sociedad nicaragüense, este señor cada vez gana más focos en las redes sociales y ha sabido aprovecharlo, mostrándose tal cual es sin ningún reparo ni remordimiento.

No me extrañaría que en un futuro no muy lejano lo veamos protagonizando anuncios, cualquier agencia de publicidad debe considerarlo al menos, y quién nos dice que para el Super Bowl 2022 no nos sorprendamos al ver que aparece en esos comerciales carísimos.