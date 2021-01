Foto: un incendio arrasó con el museo de motos más espectacular de Europa/Referencia

Top Mountain Crosspoint, en Austria, fue arrasado por las llamas. El incendio devoró unas320 motos clásicas, según varios medios europeos, con un gran valor económico e histórico. En el lugar también hay varios autos de colección pero no se informó si terminaron dañados.

Enclavado a 2.175 metros sobre el nivel del mar, se trata, además, del museo más alto de Europa, situado en la base de la montaña Timmelsjoch y el Passo del Rombo, en plena frontera entre el Tirol austriaco e italiano. El museo Top Mountain Crosspoint era una cita obligada para los amantes de las dos ruedas en Europa.

El fuego, cuyas causas todavía no se conocen, se originó durante la madrugada, pero los bomberos no pudieron frenar el avance del incendio a tiempo. Modelos míticosde BMW, Ducati, Triumph, Bianchi, Indian, Brough Superior, Vincent, Matchless, Sunbeam, Zündapp y de aproximadamente otras 100 marcas de motos han desaparecido.

El museo Top Mountain Crosspoint era uno de los principales rincones para los amantes de las motos en Austria y Europa. Construido en los Alpes, eran muchos los grupo de motociclistas que disfrutaban primero de los caminos sinuosos de montaña para luego recorrer el museo.

Museo más alto de Europa

El Top Mountain Crosspoint, en todo su esplendor antes del siniestro. En el sitio también funcionan un restorán y un hotel. Los creadores de este museo son Alban y Attila Scheiber, quienes tuvieron que desembolsar 23 millones de eurospara crear este santuario de la moto.

Su canal en Youtube muestra en este vídeo algunas de las joyas clásicas que albergaba la gran colección este museo. Joyas que ahora en su gran mayoría habrán acabado pasto de las llamas, dejando daños simplemente incalculables que van mucho más allá de lo económico.