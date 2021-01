¡El Ganzo Sapee!: El Bananero regresa con el hit del momento (VIDEO)

Foto: Portada de la canción El Ganzo, de El Bananero y Asspera.

El 2021 ya arrancó con sobresaltos pero eso no significa que no haya espacio para esas canciones que te inspiran, que te hacen pensar, que llaman a la reflexión de la vida... Supongo, porque la canción que lanzó El Bananero, titulado El Ganzo, es simplemente una joda bien a su estilo.

"Si de las bolas no me colgué, solo hay un porqué....", expresa el comediante y youtuber uruguayo, que ya lleva largos años haciendo sketch con bromas pasadas de tono para los más puristas, pero para que para otras son motivo de carcajadas.

Es curioso de hecho cómo El Bananero todavía existe en estas sociedades "de cristal", sin embargo él mantiene la sagacidad con bromas que muchas veces tienen que ver con partes íntimas y sexualidad. (bonita manera elegante de describir lo que hace)

El Ganzo SAPEE

La canción salió hace unos días y se ha hecho bastante viral, porque además hay que decir que a este youtuber a pesar que ha lanzado parodias interesantes sobre películas actuales, no ha llegado al nivel de sus obras clásicas, como las de Harry Potter, Rambo, Spider-Man y por supuesto Muñeca System.

Pero ahora El Bananero se puso a contemplar su vida y agradecer a ese que siempre está ahí cuando se necesita, al que nunca te abandona, al que te comprende y funciona para combatir cualquier estrés: El Ganzo.

Si jamás han conocido el contenido de este youtuber, quizás es necesario explicar que El Ganzo se refiere a... bueno... estimulación masculina con el miembro reproductor. Sí, a eso mismo.

"No me canso de jalar El Ganzo... lo acaricio suave, porque El Ganzo Sapeee", expresa la profunda lírica acompañada de un ritmo metalero y rockerón bastante pegajoso (no pun intended). Por cierto, esto es con colaboración de ASSPERA.

Tómenlo con calma

Obvio habrán algunos que sentirán que esta es una total payasada y que no amerita mayor relevancia, sin embargo a como está el mundo moderno hay canciones de trap que dicen barbaridades de la mujer y que ganan premios Grammy.

Así que para todos los que piensan que esta es una solemne vulgaridad sin sentido, creo que esa opinión, a como diría El Bananero: "¡Me la paso por los huevos!".